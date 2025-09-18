Champions League, Manchester City-Napoli 2-0: Haaland, Doku e... Di Lorenzo rovinano la serata degli azzurri

Lo spartito della partita è quello previsto e prevedibile all'Etihad dove a suonare sono gli strumenti di Pep Guardiola in lungo e in largo e gli avversari, in questo caso il Napoli, restano in attesa di un varco per colpire in ripartenza e abbassare il volume dello stadio. Gli Azzurri di Conte nella propria metà campo si sono difesi anche con una linea a sei, seguendo i movimenti degli avversari a uomo per tutto il campo, ma tutto questo fino al diciottesimo minuto e dopo aver concesso solo un paio di occasioni potenziali da corner. Poi è cambiato tutto: un'imbucata di Foden in profondità per Haaland ha sorpreso Di Lorenzo che per fermare il vichingo norvegese lo atterra poco prima dell'area di rigore interrompendo, senza toccare il pallone, una chiara occasione da gol. Arbitro richiamato al Var e cartellino rosso inevitabile con conseguente, per scelta di Conte, fine della partita in mezzo al campo di De Bruyne. Da quel momento inizia un'altra partita, ancora più sbilanciata verso la porta di Milinkovic-Savic.