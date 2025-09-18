Logo SportMediaset
MANCHESTER CITY-NAPOLI 2-0

Champions League, Manchester City-Napoli 2-0: Haaland, Doku e... Di Lorenzo rovinano la serata degli azzurri

Gara condizionata dall'espulsione del capitano azzurro al 20'. Le parate di Milinkovic-Savic non bastano, nella ripresa passano gli uomini di Guardiola

di Max Cristina
18 Set 2025 - 22:55
Ritorno amaro in Champions League per il Napoli che nella prima giornata di Champions League è stato sconfitto 2-0 dal Manchester City di Pep Guardiola. La trasferta nel nord dell'Inghilterra, già difficile per la qualità dell'avversario, è stata complicata al 20' dall'espulsione di capitan Di Lorenzo. Il muro di Conte grazie anche alle parate di Milinkovic-Savic ha retto per tutto il primo tempo, ma è crollato a inizio ripresa per il colpo di testa di Haaland - al 50° gol in 49 presenze nella competizione. Il raddoppio al 65' di Doku ha chiuso la contesa con largo anticipo regalando i tre punti agli inglesi.

LA PARTITA

Lo spartito della partita è quello previsto e prevedibile all'Etihad dove a suonare sono gli strumenti di Pep Guardiola in lungo e in largo e gli avversari, in questo caso il Napoli, restano in attesa di un varco per colpire in ripartenza e abbassare il volume dello stadio. Gli Azzurri di Conte nella propria metà campo si sono difesi anche con una linea a sei, seguendo i movimenti degli avversari a uomo per tutto il campo, ma tutto questo fino al diciottesimo minuto e dopo aver concesso solo un paio di occasioni potenziali da corner. Poi è cambiato tutto: un'imbucata di Foden in profondità per Haaland ha sorpreso Di Lorenzo che per fermare il vichingo norvegese lo atterra poco prima dell'area di rigore interrompendo, senza toccare il pallone, una chiara occasione da gol. Arbitro richiamato al Var e cartellino rosso inevitabile con conseguente, per scelta di Conte, fine della partita in mezzo al campo di De Bruyne. Da quel momento inizia un'altra partita, ancora più sbilanciata verso la porta di Milinkovic-Savic.

Il Manchester City impiega dieci minuti abbondanti per ridisegnarsi in campo in maniera da mettere in difficoltà un Napoli ancora più compatto, ma quando ci riesce le occasioni da gol aumentano di frequenza e pericolosità esaltando i riflessi di Milinkovic-Savic e lo spirito di sacrificio di capitan Politano e compagni. Il portiere serbo si supera su O'Riley e Gvardiol nel giro di pochi secondi, poi aiuta Politano a completare un salvataggio incredibile sul tiro a botta sicura di Reijnders poco prima dell'intervallo.

Nella ripresa però la roccaforte costruita da Conte non regge e dopo un diagonale fuori di poco di Foden arriva la doccia fredda. Nemmeno il tempo per i giocatori in campo di assestarsi sul cambio di modulo pensato al 55' dal tecnico azzurro con l'inserimento di Juan Jesus al posto di Politano con il passaggio al 5-3-1 che il Manchester City trova il modo di sbloccare la sfida; Rodri serve palla a Foden che con uno scavetto dal limite pennella un pallone sulla testa di Haaland che batte Milinkovic-Savic per il 50° gol in carriera in Champions League. Dieci minuti più tardi è Doku, invece, ad inventarsi la rete del raddoppio prendendo palla al limite dell'area e seminando quattro avversari prima del diagonale vincente alle spalle di Milinkovic-Savic.

LE PAGELLE

Di Lorenzo 4 - L'intervento da ultimo uomo su Haaland gli vale il cartellino rosso dopo 18 minuti, ma è frutto di una lettura sbagliata del pallone di Foden. Si fa sorprendere alle spalle dal norvegese e lo stende senza appello complicando i piani partita del Napoli.

Politano 6,5 - In una partita di sacrificio puro, aggravata dall'inferiorità numerica, sfodera un'ora di gioco da capitano vero preferendo una corsa difensiva in più alla giocata fine a se stessa. Decisivo anche da terzino nella seconda parte del primo tempo. Segno del destino: un minuto dopo l'uscita dal campo il castello del Napoli cade.

Milinkovic-Savic 6,5 - Nel primo tempo alza il muro diventando protagonista con almeno tre interventi decisivi, spettacolare quello su Gvardiol. Può poco o nulla sui gol del City.

Haaland 7 - E sono cinquanta gol in Champions League... Stretto nelle maglie della difesa del Napoli per tutta la partita passa il tempo a battagliare, ma entra nelle azioni decisive. Prima costringe Di Lorenzo all'espulsione, poi sblocca il match di testa con tocco beffardo.

Doku 7 - Segna un gol capolavoro per il 2-0 del City: prende palla al limite dell'area e "manda al bar" quattro giocatori del Napoli con i suoi movimenti dentro e fuori dall'area prima del diagonale vincente. 

O'Riley 6,5 - Schierato come terzino ma con la qualità di un centrocampista offensivo. Protagonista sulla fascia con qualità e quantità, costringe Politano a fare l'esterno di difesa aggiunto ed è pericoloso anche sulle palle inattive.

IL TABELLINO

MANCHESTER CITY-NAPOLI 2-0
Manchester City (4-1-4-1): Donnarumma 6,5; Khusanov 6, Gvardiol 6,5 (35' st Ake sv), Dias 6, O'Reilly 6,5; Rodri 6,5 (15' st Nico Gonzalez 6); Foden 7, Bernardo Silva 6, Reijnders 6,5 (35' st Lewis sv), Doku 7 (24' st Savinho 6); Haaland 7 (35' st Bobb sv). A disp.: Trafford, Bettinelli, Matheus Nunes, Mukasa, Mfuni. All.: Guardiola 6,5.
Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic 6,5; Di Lorenzo 4, Beukema 5,5, Buongiorno 5, Spinazzola 6; Lobotka 5,5 (26' st Gilmour 6); Politano 6,5 (10' st Juan Jesus 5,5), Anguissa 5 (26' st Elmas 6), De Bruyne 6 (26' Olivera 5,5), McTominay 5; Hojlund 5 (26' st Neres 6). A disp.: Meret, Ferrante,Gutierrez, Vergara, Ambrosino, Lang, Lucca. All.: Conte 6.
Arbitro: Zwayer (Germania)
Marcatori: 10' st Haaland, 20' st Doku
Ammoniti: Politano (N)
Espulsi: 20' Di Lorenzo (N) per aver interrotto una chiara occasione da gol
champions league
manchester city
napoli

