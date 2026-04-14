Champions League: Liverpool-Psg 0-2, i parigini volano in semifinale
I campioni d'Europa soffrono nella ripresa, ma poi trovano la doppietta che chiude i conti
© Getty Images
Accede alle semifinali di Champions League il Paris Saint-Germain, che dopo il 2-0 nella gara di andata nei quarti di finale piega il Liverpool anche nel ritorno di Anfield per 2-0. Nel corso della prima frazione di gioco i Reds spingono, con gli ospiti che si affidano alle ripartenze. Marquinhos salva sulla linea su van Dijk, e al duplice fischio le reti delle due squadre sono ancora bianche.
Gli uomini di Slot credono nella rimonta, nonostante un rigore prima fischiato e poi annullato a Mac Allister al 65’. Qualche minuto più tardi ecco il colpo del ko: al 72’ arriva il sinistro al veleno di Dembélé, che si ripete poi al 91’ chiudendo la pratica con una super doppietta. Luis Enrique va in semifinale, dove attende il vincitore del quarto tra Real Madrid e Bayern Monaco.
I campioni in carica del Paris Saint-Germain sono ancora tra le migliori quattro squadre d’Europa: i parigini eliminano il Liverpool ai quarti di Champions League con il risultato complessivo di 4-0 (2-0 anche al ritorno dopo il 2-0 dell’andata). I Reds provano subito a spingere forte sull’acceleratore, alla ricerca del gol della speranza per la rimonta. I francesi cercano di colpire soprattutto in contropiede, con Dembélé che viene fermato da Mamardashvili in un paio di occasioni.
Slot perde Ekitiké per infortunio (il francese fuori in barella per un problema alla caviglia), con Salah che entra al suo posto. Poco dopo la mezzora i padroni di casa vanno a un passo dall’1-0, ma Marquinhos salva sulla riga di porta dopo il tap-in a botta sicura di van Dijk.
Nel secondo tempo gli inglesi continuano a credere nell’impresa, soprattutto quando il direttore di gara Mariani al 65’ fischia un penalty per un fallo di Pacho su Mac Allister. Il Var però interviene, e dopo On Field Review il rigore viene annullato. Passano meno di sette minuti e arriva il gol che ipoteca la qualificazione per il Psg: al 72’ Dembélé si ritrova palla sul sinistro e trova l’angolino lontano alla destra di Mamardashvili che vale l’1-0. Al 91’ è ancora il Pallone d’Oro ad andare a segno, una super doppietta che chiude i conti e fa copia e incolla rispetto alla gara di sei giorni fa. Luis Enrique ora attende il vincitore del quarto di finale tra Bayern Monaco e Real Madrid, con i bavaresi avanti 2-1 dopo la gara di andata al Bernabeu.
LE STATISTICHE
Il Paris Saint-Germain ha raggiunto le semifinali di Champions League per la sesta volta nella sua storia, dopo il 1995, il 2020, il 2021, il 2024 e il 2025 - più di qualsiasi altra squadra francese.
Il Paris Saint-Germain (dal 2024 al 2026) è diventato una delle sei squadre ad aver raggiunto le semifinali di Champions League per tre stagioni consecutive, con Ajax (3 dal 1995 al 1997), Barcellona (5 dal 2009 al 2013), Bayern Monaco (4 dal 2013 al 2016), Juventus (3 dal 1997 al 1999) e Real Madrid (3 dal 2001 al 2003, 7 dal 2012 al 2018, 3 dal 2022 al 2024).
Il Paris Saint-Germain ha vinto per la prima volta tre trasferte di fila contro squadre inglesi nelle principali competizioni europee.
Ousmane Dembélé ha partecipato a cinque reti nelle sue ultime cinque trasferte contro squadre inglesi in Champions League (quattro gol e un assist).
Il gol di Ousmane Dembélé, al 72’, è arrivato con il primo tiro effettuato nel secondo tempo dal Paris Saint-Germain.
Ousmane Dembélé ha realizzato la sua terza doppietta in Champions League; solo Neymar (quattro), Cavani (quattro) e Mbappé (nove) ne hanno firmate di più con la maglia del Paris Saint-Germain.
Khvicha Kvaratskhelia ha contribuito a 14 marcature nelle sue ultime 14 presenze in Champions League (nove gol e cinque assist).
Dal suo arrivo al PSG (la scorsa stagione), solo Kylian Mbappé (19) ha partecipato a più gol in Champions League rispetto a Khvicha Kvaratskhelia: 18 (11G, 7A).
Dall'inizio della scorsa stagione, Khvicha Kvaratskhelia ha contribuito a 12 marcature nella fase a eliminazione diretta in Champions League (8G, 4A); solo Raphinha del Barcellona ha fatto meglio nel periodo (13).
Nessun giocatore del PSG ha servito più assist di Khvicha Kvaratskhelia in questa edizione di Champions League: cinque come Achraf Hakimi.
Achraf Hakimi è entrato nella Top-5 dei giocatori del PSG con più presenze in Coppa dei Campioni/Champions League: 55 - superati Ángel Di María ed Edinson Cavani (54).
Il Liverpool ha effettuato 17 tiri in questa partita di Champions League, record di conclusioni in un singolo match del torneo senza segnare un gol.
Il Liverpool ha perso cinque partite in una singola stagione di Champions League per la prima volta dal 2018/19.
Il PSG è diventato la prima squadra ad aver vinto due trasferte di fila contro il Liverpool in competizioni europee in due stagioni di fila (1-0 ad Anfield sia negli ottavi della scorsa Champions League che nel match odierno).