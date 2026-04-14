Champions League: Liverpool-Psg 0-2, i parigini volano in semifinale

Nel secondo tempo gli inglesi continuano a credere nell’impresa, soprattutto quando il direttore di gara Mariani al 65’ fischia un penalty per un fallo di Pacho su Mac Allister. Il Var però interviene, e dopo On Field Review il rigore viene annullato. Passano meno di sette minuti e arriva il gol che ipoteca la qualificazione per il Psg: al 72’ Dembélé si ritrova palla sul sinistro e trova l’angolino lontano alla destra di Mamardashvili che vale l’1-0. Al 91’ è ancora il Pallone d’Oro ad andare a segno, una super doppietta che chiude i conti e fa copia e incolla rispetto alla gara di sei giorni fa. Luis Enrique ora attende il vincitore del quarto di finale tra Bayern Monaco e Real Madrid, con i bavaresi avanti 2-1 dopo la gara di andata al Bernabeu.