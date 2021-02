Champions League, Lipsia-Liverpool a rischio: niente voli per la Germania per Covid.19

Il Liverpool potrebbe essere costretto a giocare l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Lipsia in un altro Paese. I Reds dovrebbero recarsi in Germania per la gara in programma martedì 16 febbraio, ma la decisione del governo tedesco di vietare qualsiasi volo nel Paese fino al giorno successivo come restrizione anti-Covid potrebbe costringere la Uefa a cambiare programma. Secondo quanto riferisce il Mirror, il Lipsia ha già presentato una richiesta affinché il Liverpool riceva una deroga speciale per atterrare in Germania in modo che il match possa giocarsi come previsto.

Getty Images