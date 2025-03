Champions League: l’Inter sfida il Feyenoord senza esterni, derby tedesco e Liverpool-Psg

Emergenza, soprattutto sugli esterni, anche per Simone Inzaghi. Dopo aver annunciato la titolarità di Martinez in porta, l’allenatore dei nerazzurri non si è sbilanciato sulla possibilità di vedere Alessandro Bastoni come quinto di centrocampo a sinistra (assenti Dimarco, Carlos Augusto, Darmian e Zalewski). Dumfries partirà titolare sulla destra, con Pavard, de Vrij e Acerbi dietro. Novità in mezzo con Asllani e Zielinski che panchinano Calhanoglu e Mkhitaryan mentre in attacco (salvo sorprese) sarà ancora una volta presente la coppia Lautaro-Thuram. Gli olandesi avranno a disposizione giorni in più per recuperare in vista del ritorno (il Feyenoord ha chiesto e ottenuto il rinvio della gara di Eredivisie del prossimo weekend).