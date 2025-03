Ranking Uefa, l'Italia si gioca le ultime speranze per il quinto posto Champions

Poi toccherà fare il loro dovere anche a Inter, Lazio e Fiorentina. Tutte e tre si presentano al loro appuntamento da favorite: i nerazzurri contro un Feyenoord in crisi e con una lista infortunati chilometrica, i biancocelesti contro il non certo irresistibile Viktoria Plzen e i viola contro il Panathinaikos che viaggia al terzo posto nel campionato greco. Chiaramente servirà sperare anche in qualche passo falso di Real Sociedad (impegnata contro l'imprevedibile Manchester United) e Real Betis (che in Conference affronterà il Guimaraes). Senza dar troppo per scontato il passaggio ai quarti di Champions del Barça contro il Benfica. Insomma, i pianeti devono allinearsi, ma per perdere definitivamente le speranze è forse ancora presto.