Champions League: al Real Madrid il primo round, Atletico ko 2-1 al Bernabeu

Vince il primo round il Real Madrid, che supera 2-1 l’Atletico nel derby spagnolo. Pronti via e i padroni di casa vanno subito a colpire: al quarto minuto di gioco Valverde pesca perfettamente l’inserimento di Rodrygo alle spalle di Galan, con il brasiliano che si accentra sul sinistro e buca Oblak con il mancino a girare. Dopo il gol Mbappé e compagni si spengono un po’, con i Colchoneros che invece prendono campo e fiducia. Valverde deve salvare un paio di volte sugli inserimenti di Samuel Lino, ma al 32’ gli ospiti riescono comunque a pareggiare: Julian Alvarez prende palla a fondo campo sulla sinistra, si accentra leggermente evitando Camavinga e fa partire un arcobaleno fantastico con il destro che bacia il palo e si insacca alle spalle di Courtois. Il primo tempo va in archivio sull’1-1, con l’Atletico in crescendo. In avvio di ripresa gli uomini di Simeone sembrano in controllo, ma al 55’ tornano sotto: magia dell’ex Milan Brahim Diaz, che sguscia via in mezzo a due avversari e insacca con un colpo da biliardo a girare sul secondo palo. L’Atleti accusa il colpo e rischia di subire anche il tris nel finale, ma al triplice fischio il tabellino recita 2-1. Sensibile vantaggio per i Blancos in vista del ritorno, in programma tra otto giorni al Metropolitano.