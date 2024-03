Champions League: l’Arsenal è ai quarti, il Porto si arrende ai rigori

CHAMPIONS LEAGUE

I Gunners pareggiano il conto dell’andata e poi la spuntano nella lotteria conclusiva per 5-3: Raya neutralizza Wendell e Galeno

Champions League: le foto di Arsenal-Porto

























© Getty Images 1 di 14 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2023/24 avanza l’Arsenal, che pareggia il risultato della gara di andata contro il Porto e poi ha la meglio ai calci di rigore per 5-3. La squadra di Arteta sblocca l’incontro con la rete di Trossard al 41’, poi però non riesce a risolvere la qualificazione nei centoventi minuti. Nella lotteria dei penalty Raya neutralizza i tiri di Wendell e Galeno e manda i Gunners ai quarti.

L’Arsenal stacca il pass per i quarti di Champions League 2023/24, eliminando il Porto ai calci di rigore nel ritorno degli ottavi di finale. I portoghesi cominciano bene, provando a imporre il loro ritmo e cercando di innescare Pepe ed Evanilson. I Gunners attendono nella loro metà campo, per poi ripartire con Saka e Trossard. Verso il quarto d’ora di gioco i padroni di casa sfiorano il vantaggio, con la doppia conclusione di Saka prima (di sinistro) e Odegaard poi. Gli ospiti si rendono pericolosi con un lampo di Evanilson dopo alcuni minuti, ma dalla metà del primo tempo i londinesi prendono sempre più campo. Odegaard sale in cattedra e prende in mano le redini della gara, trovando una giocata spaziale al 41’ per il vantaggio degli inglesi: doppio slalom sulla sinistra e imbucata micidiale per Trossard, che apre il piattone destro e buca Diogo Costa, per la rete dell’1-0 che riporta in parità il risultato in ottica qualificazione (a pochissimi minuti dal duplice fischio). Nella ripresa i biancorossi aumentano i giri del motore, occupando stabilmente la metà campo avversaria. Al 67’ Odegaard trova anche il raddoppio, ma la rete del 2-0 viene annullata da Turpin a causa di un fallo di Havertz su Diogo Costa. Nel finale Arteta inserisce Gabriel Jesus per tentare il colpaccio: all’83’ il brasiliano sfiora subito il gol qualificazione, ma Diogo Costa si salva con un po' di fortuna, rimandando tutto ai tempi supplementari. I tempi extra sono di fatto un monologo della squadra inglese, con gli uomini di Conceiçao che si fanno vedere in avanti solamente grazie ad un guizzo del neoentrato Taremi. Gli ultimi quindici minuti sono prevalentemente di attesa, con la qualificazione che si decide ai calci di rigore. Dal dischetto i Gunners sono praticamente perfetti, con Odegaard, Havertz, Saka e Rice che non sbagliano: l’eroe di serata è però il portiere Raya, che neutralizza le conclusioni di Wendell e Galeno e manda direttamente i suoi ai quarti di finale. Vince l’Arsenal e accede al turno successivo, eliminando un Porto estremamente solido.

LE STATISTICHE DI ARSENAL-PORTO

L’Arsenal ha superato il turno entrambe le gare in cui è arrivata ai calci di rigore in una partita ad eliminazione diretta della Uefa Champions League, la prima era stata nell’edizione del 2008/2009, sempre agli ottavi di finale, contro la Roma di Spalletti.

L'Arsenal ha raggiunto i quarti di finale di Champions League per la prima volta dal 2009/10, quando anche in quel caso eliminò il Porto agli ottavi della competizione.

Il Porto non ha passato il tuno in entrambe le occasioni in cui è andata ai calci di rigore in una partita ad eliminazione diretta della Uefa Champions League, la prima era stata nell’ottavo di finale dell’edizione 2007/2008 contro lo Shalke 04.

Leandro Trossard è solo il terzo giocatore a segnare in ognuna delle prime tre partite casalinghe di UEFA Champions League per l'Arsenal, dopo Alexis Sánchez e Bukayo Saka.

Martin Ødegaard ha servito il suo primo assist in questa edizione della Uefa Champions League, il settimo stagionale considerando tutte le competizioni, eguagliando il record di passaggi vincenti in una singola stagione della passata stagione.

Il Porto è stato eliminato per il terzo anno consecutivo agli ottavi di finale di Uefa Champions League, dopo che aveva passato il turno in tutte le precedenti quattro occasioni nella competizione.

L'Arsenal ha vinto tutte e quattro le partite casalinghe di Champions League di questa stagione con un punteggio complessivo di 13-0, e per la prima volta ha vinto quattro gare di fila senza subire gol nella competizione.

L'Arsenal è la squadra che ha segnato più reti nei primi tempi di questa edizione della Uefa Champions League (13).

Pepe (41 anni e 15 giorni) è il quarto giocatore a 41 anni compiuti ad iniziare una partita di Champions League a eliminazione diretta, dopo Mark Schwarzer nel 2014, Oleksandr Shovkovskiy nel 2016 e Gianluigi Buffon nel 2019 e il primo giocatore di movimento in assoluto.