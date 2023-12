Champions League, la programmazione Mediaset: Inter-Real Sociedad su Canale 5

IN TV E ONLINE

Napoli-Braga e Atletico Madrid-Lazio saranno visibili sulla piattaforma Mediaset Infinity

© Getty Images Martedì 12 dicembre, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda il match valido per l’ultima giornata dei gironi di Champions League “Inter-Real Sociedad”. La gara sarà visibile anche in diretta streaming su sportmediaset.it e su Mediaset Infinity. Dallo stadio San Siro di Milano va in scena la super sfida tra i nerazzurri di Simone Inzaghi e gli spagnoli di Imanol Alguacil. Le due squadre sono in testa al girone con 11 punti. Ai baschi basta il pareggio in virtù di una miglior differenza reti, mentre l’Inter per passare come prima deve vincere. Telecronaca affidata a Massimo Callegari e Simone Tiribocchi. Su Mediaset Infinity pre-partita con Benedetta Radaelli con Christian Panucci, Massimo Mauro e Sandro Sabatini.

A seguire, sempre sull’ammiraglia Mediaset, ricco post-partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Christian Panucci, Massimo Mauro, Sandro Sabatini, e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola. Non mancheranno immagini, highlights, gol e interviste ai protagonisti della sesta giornata di Champions.

