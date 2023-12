Napoli, sconfiggere il Braga e la piaga Maradona: per gli ottavi e per i conti 

VERSO LA CHAMPIONS

Gli azzurri non vincono in casa da fine settembre: con i portoghesi in palio 12 milioni di euro

Ok gli applausi, ma adesso in casa Napoli non si può più sbagliare. Anzi, bisogna a tutti i costi portare a casa gli ottavi di Champions League. L'obiettivo minimo stagionale chiesto anche a Rudi Garcia lo scorso luglio. Mazzarri non avrà deroghe, e col Braga sarà al bivio: martedì, al Maradona, il Braga dovrà essere battuto. Sì, potrebbe bastare anche un pareggio, ma meglio non fare calcoli. I portoghesi non sono avversario impossibile, anzi: probabilmente il vero ostacolo degli azzurri è lo stesso stadio di casa. Lì dove un successo manca da due mesi e mezzi ormai. Era il 27 settembre e il Napoli superava 4-1 l'Udinese di Sottil.

È passata un'era da quel giorno: lo scudetto è andato, almeno in Europa bisogna fare bene. Per il prestigio e per i conti. Con il passaggio del turno, salirebbero a quota 67 i milioni di euro incassati da De Laurentiis da inizio stagione grazie alla Champions. 12 dodici dei quali sono in palio proprio contro il Braga, sconfitto 2-1 all'andata. Senza considerare i potenziali introiti di un Mondiale del Club che si avvicinerebbe, considerata la probabile fuoriuscita del Milan. Ecco allora che non ci sarà spazio per turnover o esperimenti: dentro tutti i migliori, Kvara compreso. Il georgiano, ieri out per la febbre, sarà sicuramente presente al Maradona come confermato dai colleghi de Il Mattino. Approdare agli ottavi con un suo gol sarebbe il quadretto perfetto: il giusto gesto per farsi perdonare dopo il pesante errore sotto porta con la Juventus.