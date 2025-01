Champions League: Inter per blindare la top-8 che Milan, Atalanta e Juve sognano. Rischia il Psg

Per Atalanta e Juventus la situazione è simile pur con due partite di difficoltà differente ancora da affrontare. Il punto in meno in classifica rispetto al Milan, ma soprattutto i due di distanza dall'ottavo posto finiscono con l'inserire nella corsa grandi squadre alla ricerca di riscatto come Dortmund, Bayern e Atletico. Per questo non solo servirà fare bottino pieno a tutti i costi per entrambe, ma anche farlo in maniera convincente con risultati rotondi per migliorare al massimo la differenza reti. Non semplice, soprattutto per la Dea che chiuderà questa fase in casa del Barcellona. Questi gli impegni: