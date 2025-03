Champions League, Feyenoord-Inter e la variabile Ramadan: 6 giocatori digiuneranno prima del match

Feyenoord-Inter, andata degli ottavi di finale di Champions League, si avvicina e per gli allenatori delle due squadre c'è una variabile tutt'altro che secondaria da considerare: quella del Ramadan. Il sacro mese del digiuno per i musulmani è cominciato il 1° marzo e si concluderà tra il 29 e il 30. Gli osservanti devono astenersi dal consumare cibi e bevande dall'alba fino al tramonto e questo rischia di incidere non poco sulle prestazioni degli atleti di fede islamica, specialmente considerando che il fischio d'inizio è previsto per le 18.45 (a Rotterdam il sole tramonterà attorno a quell'ora o poco prima).