Champions League: Inter a Tiraspol per fare un passo verso gli ottavi, ma servono i gol di Lautaro

L'argentino è a secco dal 2 ottobre e in Europa non segna da un anno esatto, contro i moldavi Inzaghi punta su di lui

Tre punti per mettere un altro mattoncino sulla strada verso la qualificazione agli ottavi di Champions League. L'Inter si prepara all'insidiosa trasferta di Tiraspol, contro lo Sheriff, consapevole di avere una grande chance per imprimere una svolta decisa alla sua stagione. Battere i moldavi significherebbe scavalcarli in classifica e rimettere il percorso europeo sui binari giusti. Per farlo, però, servirà innanzitutto ritrovare il miglior Lautaro Martinez. L'argentino tornerà titolare al fianco di Dzeko e Simone Inzaghi punta molto sui suoi gol. Getty Images

Lautaro è fresco di rinnovo e contro l'Udinese ha riposato, entrando solamente nell'ultimo quarto d'ora. Le condizioni sembrano quelle ideali per ritrovare il feeling con il gol, che gli manca ormai da un mese. L'ultima marcatura è infatti arrivata il 2 ottobre, su rigore, contro il Sassuolo. Dopo un inizio sprint, con 5 reti nelle prime 6 di campionato e un paio di grandi nottate anche con la nazionale Argentina, il Toro si è bloccato, mettendo a referto solamente un assist contro l'Empoli.

C'è dunque da spezzare il digiuno e quello europeo è certamente il contesto ideale in cui farlo, anche perché in Champions la rete gli manca da ben più tempo. Un anno esatto, per la precisione. L'ultima volta in cui ha incrociato le dita sul petto in segno di esultanza in Europa è stato infatti il 3 novembre 2020, nella gara d'andata al Bernabeu contro il Real Madrid terminata 3-2 per i Blancos. Il sogno dell'Inter può e deve continuare, ma serve un Lautaro in formato europeo.