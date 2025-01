Champions League: il Liverpool fa 7 su 7, anche il Barcellona agli ottavi dopo una rimonta folle a Lisbona. Atletico ok

LIVERPOOL-LILLE 2-1

L'impresa del Barcellona non regala al Liverpool il primo posto matematico, ma i Reds fanno 7 su 7 e battono 2-1 il Lille, centrando la qualificazione diretta agli ottavi. A trascinare ancora una volta gli inglesi è Salah, che al 34' su assist di Jones porta in vantaggio la squadra di Slot. La situazione sembra migliorare ulteriormente quando, al 59', Mandi lascia i francesi in dieci per somma di ammonizioni, ma tre minuti dopo l'uomo mercato dei transalpini, David, fa 1-1 e gela Anfield. A far passare la paura è Elliott, entrato ad inizio ripresa e autore del gol decisivo. Poco dopo c'è spazio pure per Chiesa al posto di Luis Diaz. Il Liverpool non chiude la partita ma porta comunque a casa un 2-1 fondamentale: ora, Slot può concentrarsi a lungo sulla corsa in campionato. Resta a quota 13, invece, il Lille, aggrappato all'ultima partita da giocare in casa con il Feyenoord.