Champions League: il Benfica è ai quarti, Bruges travolto anche al ritorno

BENFICA-BRUGES 5-1

I portoghesi stendono i belgi 5-1 grazie ad un super Gonçalo Ramos, per un complessivo di 7-1

Nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League il Benfica travolge 5-1 il Bruges e vola ai quarti di finale, con un risultato complessivo di 7-1. Partita mai in discussione, con i lusitani che sbloccano il match al 38’ grazie a Rafa Silva. A completare l’opera ci pensano un super Gonçalo Ramos (47’, 57’), Joao Mario (71’) e David Neres (77’). Nel finale il gol della bandiera dei belgi, segnato all’87’ da Meijer.

I portoghesi rischiano di mettere in cassaforte la qualificazione fin dai primi istanti di gara, ma il bellissimo gol di Joao Mario viene annullato. L’ex giocatore dell’Inter torna protagonista al quarto d’ora, quando accomoda un pallone in area di rigore per Florentino, che però fallisce clamorosamente il gol con il piattone sinistro. I lusitani sono straripanti nel primo tempo, è ancora Joao Mario ad andare vicino all’1-0 poco prima del 20’, ma la conclusione a botta sicura viene salvata sulla linea da Meijer. Negli ospiti prova ad accendersi Buchannan, ma gli undici di casa al 38’ passano in vantaggio: galoppata sulla sinistra di Ramos, che mette il cross per Rafa Silva, il quale controlla e chiude con un colpo da biliardo con l’esterno destro all’angolino. Poco prima del duplice fischio la squadra di Schmidt raddoppia, al 47’ è ancora Gonçalo Ramos a salire in cattedra, con una serpentina in area conclusa con un destro secco, che batte Mignolet. A quarantacinque minuti dal termine il Benfica mette di fatto in bacheca la qualificazione, con un complessivo di 4-0.

Benfica-Bruges: le foto del match



























1 di 15 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 15 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

Nella ripresa Parker toglie Noa Lang (ammonito), inserendo al suo posto Onyedika. I belgi non riescono minimamente a reagire, e al 57’ arriva anche il 3-0: è ancoraa bucarecon un sinistro preciso di prima intenzione su assist di Grimaldo. L’incontro diventa di fatto un allenamento per i padroni di casa, che al 71’ dilagano con il 4-0 siglato dadagli undici metri. L’agonia degli ospiti non finisce più, il Benfica cala la “manita” sei minuti più tardi, con il diagonale sinistro del neoentrato(autore del 2-0 all’andata). Nel finale c’è spazio anche per il gol della bandiera della formazione ospite, che all’87’ si iscrive al tabellino con la rete diFinisce 5-1, per un risultato complessivo di 7-1 tra andata e ritorno. Il Benfica è tra le migliori otto squadre d’Europa, eliminato il Bruges.