Calcio donne: Figc, a Salvai, Monterubbiano e Goldoni i Values Awards 2025

Il calcio femminile è molto più di azioni, gol e parate, è un universo ricco di storie e valori che meritano di essere raccontati. eBay, consapevole del potere trasformativo dello sport, celebra per il terzo anno consecutivo le calciatrici della Serie A Femminile con l'eBay Values Award. Questo riconoscimento non premia solo le eccellenze sportive, ma soprattutto giocatrici che si sono distinte per i loro valori fuori dal campo. Quest'anno, i riflettori sono puntati su tre donne e atlete straordinarie che, con il loro impegno, incarnano i valori di sportività, inclusione e impegno sociale, dimostrando che il vero impatto del calcio va ben oltre il terreno da gioco. Quest'anno eBay ha deciso di celebrare tre calciatrici che si sono distinte per il loro contributo significativo nella comunità. Cecilia Salvai (Juventus): oltre a essere una delle giocatrici italiane più titolate, si distingue per il suo impegno sociale. Superata la sfida personale di un linfoma in giovane età, oggi dedica parte del suo tempo libero a Casa Ugi, offrendo supporto ai bambini oncologici e alle loro famiglie. La sua forza è un esempio per tutti. Valeria Monterubbiano (Sassuolo): cresciuta in una famiglia dedita all'assistenza, ha sviluppato una sensibilità particolare verso il calcio paralimpico. Negli ultimi anni, ha collaborato con la SanPro Special, squadra affiliata al Sassuolo per persone con disabilità, e ha recentemente conseguito l'abilitazione come Allenatore Paralimpico, diventando un punto di riferimento nel settore. La sua passione abbatte ogni barriera. Eleonora Goldoni (Lazio): centrocampista con la stoffa della leader, mette a frutto la sua popolarità sui social per promuovere cause sociali. Conosciuta per il suo impegno costante, organizza iniziative a favore dei senzatetto, missioni umanitarie e giornate di sport inclusivo. La sua dedizione ispira e coinvolge anche le compagne di squadra, ampliando così l'impatto delle sue azioni.