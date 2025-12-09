Champions League: il Bayern Monaco piega lo Sporting, l’Olympiacos il Kairat

BAYERN MONACO-SPORTING LISBONA 3-1

L’Allianz Arena fa da sfondo a Bayern Monaco-Sporting Lisbona, gara che al 6’ vede l’arbitro annullare un gol ai bavaresi: Karl va infatti a segno dal limite dell’area, ma il fuorigioco iniziale di Gnabry vanifica tutto. Proprio l’ex Arsenal e West Bromwich Albion impegna poi Rui Silva, mentre una reazione felina di Neuer evita un autogol a Tah alla mezz’ora. Al 37’ è invece il palo a fermare il mancino di Kane, prima di un’altra grande parata di Rui Silva su Karl in chiusura di primo tempo. La squadra di Kompany crea tanto, ma non riesce a sfondare e, allora, a farlo è lo Sporting: Joao Simoes spinge con efficacia sulla fascia sinistra e propizia l’autorete sfortunata di Kimmich al 54’. Il vantaggio lusitano dura però solo dieci minuti: Gnabry firma infatti l’1-1 con un destro al volo, sul corner battuto da Olise. Al 69’ Karl si riprende poi quello che gli era stato tolto nel primo tempo, ovvero il suo terzo centro in Champions League: il classe 2008 buca Rui Silva sul primo palo e porta il Bayern sul 2-1. Uno scatenato Gnabry offre invece al 77’ l’assist per il 3-1 di Tah, che sigilla la disputa, mentre all’88’ si rivede in campo Alphonso Davies: il canadese torna dopo un lungo infortunio, che lo ha tenuto fuori ben 262 giorni. Il Bayern Monaco si porta così a 15 punti e riaggancia (almeno per una notte) l’Arsenal in vetta alla classifica. Lo Sporting Lisbona rimane a 10 punti.



KAIRAT ALMATY-OLYMPIACOS 0-1

Il Kairat Almaty accoglie l’Olympiacos nella gelida Astana, città in cui la temperatura percepita tocca i -29º C. Per fortuna dei calciatori, l’Astana Arena è dotata di un campo riscaldato e di un tetto retrattile e la sfida può quindi essere giocata. I greci provano a imporre subito il proprio ritmo e al 21’ trovano il gol con El Kaabi: la rete del marocchino viene però annullata per un fuorigioco di Chiquinho. Si resta allora sullo 0-0, risultato che si sblocca definitivamente al 73’, quando Gelson Martins timbra l’1-0 su assist di Taremi. Proprio l’ex Inter sfiora poi per due volte il raddoppio per l’Olympiacos, che si deve quindi accontentare di una vittoria di misura. La squadra del Pireo sale così a 5 punti, centrando il suo primo successo in questa Champions League. Fermo a 1 resta invece il Kairat Almaty.