Champions League: il Barcellona sfiora l’impresa ma l’Atletico Madrid è in semifinale

Scarpata in faccia, Fermin Lopez trasformato in maschera di sangue
© Getty Images
© Getty Images
Yamal e Ferran Torres non bastano: Lookman segna il gol qualificazione per Simeone nel 2-1 Blaugrana al Metropolitano
Il Barcellona ci prova e vince al Metropolitano, ma a conquistare la semifinale di Champions League è l’Atletico Madrid del Cholo Simeone. Gli uomini di Flick vincono 2-1 in trasferta, ma i Colchoneros raggiungono la vincente di Arsenal-Sporting Lisbona in virtù del 2-0 esterno al Camp Nou dell’andata. Lamine Yamal accende la rimonta al 4’ su errore di Lenglet, con Ferran Torres che al 24’ riporta in equilibrio la qualificazione. Lookman riporta avanti i biancorossi al 31’, e nel momento di impeto blaugrana della ripresa arriva l’ennesima espulsione negli incontri tra le due squadre di questa stagione: al 79’ Garcia commette fallo in chiara occasione da gol su Sorloth, con i padroni di casa che in superiorità numerica riescono a gestire il finale. Eliminato il Barcellona che sfiora comunque il ribaltone, mentre l’Atletico attende la vincente del quarto tra Arsenal e Sporting Lisbona.
© Getty Images
© Getty Images
L’Atletico Madrid è tra le migliori quattro squadre della Champions League 2025/26, i Colchoneros eliminano il Barcellona nel derby spagnolo dei quarti. Dopo il 2-0 esterno del Camp Nou gli uomini di Simeone perdono 2-1 in casa, passando il turno con il risultato complessivo di 3-2. Pronti via e i Blaugrana gelano subito il Metropolitano: al quarto minuto di gioco Ferran Torres sfrutta un clamoroso errore di Lenglet che imbuca per Yamal, Lamine non sbaglia e sblocca subito la partita. La squadra della capitale spinge forte, e al 24’ arriva il raddoppio: ancora Ferran Torres protagonista, questa volta con il tocco decisivo che vale il 2-0 e il 2-2 in ottica qualificazione. I blaugrana sfiorano il tris con Fermin (che dopo un colpo di Musso perde anche molto sangue), poi al 31’ lo squillo Colchoneros: discesa di Llorente sulla destra e assist vincente per Lookman, che infila Joan Garcia e riporta avanti (accorciando le distanze nel match) l’Atletico. Il forcing dei catalani nella ripresa è totale: Flick inserisce anche Rashford e Lewandowski, ma al 79’ arriva l’ennesima espulsione stagionale nei confronti tra Barcellona e Atletico Madrid: Eric Garcia aggancia il neo-entrato Sorloth da ultimo uomo, lasciando in dieci uomini i Culers per il finale. Gli ospiti ci provano nonostante l’uomo in meno, ma alla fine ad avanzare nel tabellone è l’Atletico Madrid. Il Barcellona è eliminato per 3-2, i Colchoneros attendono la vincente tra Arsenal e Sporting Lisbona (inglesi avanti 1-0 dopo il match d’andata).
LE STATISTICHE
L'Atlético Madrid ha eliminato il Barcellona in tutte le tre occasioni nella fase a eliminazione diretta in Champions League; nessuna squadra ha eliminato più volte i blaugrana nella storia della Champions League/Coppa dei Campioni (tre anche il PSG).
L'Atlético Madrid ha raggiunto la semifinale in Champions League/Coppa dei Campioni per la 7ª volta nella sua storia – la prima a partire dal 2016/17.
L'Atlético Madrid ha perso un match casalingo disputato al Metropolitano/Vicente Calderón nella fase a eliminazione diretta in Champions League con Diego Simeone allenatore per la prima volta.
Ademola Lookman ha partecipato a nove gol (6G+3A) in 17 presenze con l'Atlético Madrid; solo Julián Álvarez (11) è stato coinvolto in più reti per i Colchoneros dal debutto del nigeriano a febbraio tra tutte le competizioni.
8° gol di Ademola Lookman in Champions League, tra i giocatori nigeriani solo Victor Osimhen (16) e Obafemi Martins (9) vantano più reti.
All’età di 18 anni e 275 giorni, Lamine Yamal è il giocatore più giovane ad aver preso parte ad almeno 20 gol nella storia della Champions League (11 reti e 9 assist).
Lamine Yamal ha preso parte a 40 gol nel 2025/26 con il Barcellona tra tutte le competizioni (23G+17A in 44 partite), superando le 39 partecipazioni al gol della scorsa stagione (18G+21A in 55 match).
Il Barcellona ha ricevuto un cartellino rosso in entrambe le sfide di un turno nella fase a eliminazione diretta per la prima volta in Champions League.
Il Barcellona (24 anni e 347 giorni) ha schierato la sua formazione titolare più giovane in un match nella fase a eliminazione diretta nella storia della Champions League.
Il Barcellona ha schierato almeno 9 giocatori spagnoli in una partita nella fase a eliminazione diretta solo per la terza volta nella sua storia in Champions League, dopo il 10 aprile 2013 contro il PSG nei quarti di finale e il 20 febbraio 2013 contro il Milan negli ottavi di finale.