Champions League: il Barcellona sfiora l’impresa ma l’Atletico Madrid è in semifinale

L’Atletico Madrid è tra le migliori quattro squadre della Champions League 2025/26, i Colchoneros eliminano il Barcellona nel derby spagnolo dei quarti. Dopo il 2-0 esterno del Camp Nou gli uomini di Simeone perdono 2-1 in casa, passando il turno con il risultato complessivo di 3-2. Pronti via e i Blaugrana gelano subito il Metropolitano: al quarto minuto di gioco Ferran Torres sfrutta un clamoroso errore di Lenglet che imbuca per Yamal, Lamine non sbaglia e sblocca subito la partita. La squadra della capitale spinge forte, e al 24’ arriva il raddoppio: ancora Ferran Torres protagonista, questa volta con il tocco decisivo che vale il 2-0 e il 2-2 in ottica qualificazione. I blaugrana sfiorano il tris con Fermin (che dopo un colpo di Musso perde anche molto sangue), poi al 31’ lo squillo Colchoneros: discesa di Llorente sulla destra e assist vincente per Lookman, che infila Joan Garcia e riporta avanti (accorciando le distanze nel match) l’Atletico. Il forcing dei catalani nella ripresa è totale: Flick inserisce anche Rashford e Lewandowski, ma al 79’ arriva l’ennesima espulsione stagionale nei confronti tra Barcellona e Atletico Madrid: Eric Garcia aggancia il neo-entrato Sorloth da ultimo uomo, lasciando in dieci uomini i Culers per il finale. Gli ospiti ci provano nonostante l’uomo in meno, ma alla fine ad avanzare nel tabellone è l’Atletico Madrid. Il Barcellona è eliminato per 3-2, i Colchoneros attendono la vincente tra Arsenal e Sporting Lisbona (inglesi avanti 1-0 dopo il match d’andata).