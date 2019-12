Champions League, guida al sorteggio degli ottavi di finale

SORTEGGIO ALLE 12

Il rischio Real Madrid, il fascino Liverpool e in ogni caso una squadra proveniente da un campionato top europeo: vista da diversi punti di vista, il sorteggio degli ottavi di Champions League a Nyon (a partire dalla 12, diretta su Canale 20 e Sportmediaset.it) offre comunque brividi alle tre italiane rimaste in corsa. Juventus, Napoli e Atalanta, le tre squadre italiane qualificate per la fase a eliminazione diretta, oggi conosceranno i nomi delle loro avversarie in vista delle partite del 18-19 o 25-26 febbraio (andata) e 10-11 o 17-18 marzo (ritorno).

Sola squadra italiana ad aver vinto il proprio girone di Champions, la Juventus affronterà una delle compagini finite al secondo posto, ovviamente ad eccezione di Atalanta e Napoli in quanto italiane, e dell'Atletico Madrid che figurava nello stesso girone. Fra le cinque potenziali avversarie spicca chiaramente il nome dell'altra squadra di Madrid, il Real di Zidane che sembra aver ritrovato grande competitività. Un confronto di massima tradizione contro la primatista delle vittorie nella regina delle coppe europee (ben tredici) ed una possibilità di rivincita dopo la sconfitta in finale del 2017.

Un gradino più sotto, ma comunque non avversari agevoli, sarebbero le londinesi. Sia il Chelsea di Lampard - che potrebbe rinforzarsi al mercato invernale, dato che il Tribunale arbitrale dello sport ha ridotto la squalifica dei Blues - sia il Tottenham, finalista dell'ultima edizione e ora guidato da José Mourinho, meritano il massimo rispetto. Contro il Borussia Dortmund - un po' in difficoltà in questa stagione - e soprattutto il Lione dell'ex-tecinco della Roma Garcia, gli uomini di Sarri partirebbero nettamente favoriti.

Il Napoli del nuovo corso firmato Gattuso spera di pescare Lipsia o Valencia. Non potendo affrontare né Liverpool né Juventus, tutte le altre - Barcellona, Bayern Monaco, Manchester City o Paris Saint Germain - sono signore squadre. L'Atalanta si trova più o meno nella stessa situazione degli azzurri, bene Lipsia o Valencia, anche se nel caso della squadra di Gasperini c'è l'incubo Liverpool.

PRIMA FASCIA: PSG (Francia), Bayern Monaco (Germania), Manchester City (Inghilterra), Juventus (Italia), Liverpool (Inghilterra), Barcellona (Spagna), Lipsia (Germania), Valencia (Spagna)

SECONDA FASCIA: Real Madrid (Spagna), Tottenham (Inghilterra), Atalanta (Italia), Atletico Madrid (Spagna), Napoli (Italia), Borussia Dortmund (Germania), Lione (Francia), Chelsea (Inghilterra)

Regolamento: non possono incontrarsi squadre dello stesso Paese o dello stesso girone. Le squadre in prima fascia giocheranno il ritorno in casa.