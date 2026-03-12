Juve, niente conferenza di Spalletti: chi presenterà la trasferta di Udine

La Juventus ha scelto Francisco Conceiçao per presentare la trasferta di Udine. Il portoghese sarà a disposizione dei media alla vigilia della gara contro i friulani e presenzierà nella sala conferenze dell'Allianz Stadium a partire dalle 14 di domani. Prosegue così la nuova strategia di comunicazione del club bianconero, che da settimane ormai ha deciso di cambiare il tesserato cui affidare la conferenza stampa pre-partita.