È finita l'era dell'uscita dal basso? La lezione di Kinsky, Jorgensen e... Courtois

Certo per due esempi negativi ce n'è uno positivo: Thibaut Courtois. Il portiere del Real Madrid ha indirizzato l'ottavo di finale contro il City sfornando un assist al bacio per il primo gol di Fede Valverde: un lancio da oltre 50 metri al millimetro sul piede del compagno. Una situazione di gioco resa possibile soltanto dall'aggressione feroce del City di Guardiola: il Real, grazie al lancio dell'estremo difensore belga e la giocata da campione del Pajarito, è arrivato in porta con 4 tocchi proprio perché i Citizens si erano riversati in massa nella metà campo dei Blancos per provare a recuperare palla vicino all'area di rigore avversaria. La via è tracciata: la costruzione dal basso sembra aver già toccato il suo "prime" e, piano piano, potrebbe abdicare. Quale sarà la prossima tendenza? Attenzione agli schemi da piazzato: l'Arsenal di Arteta sta facendo scuola e sempre più squadre stanno provando a imitarli. Con buona pace di chi sostiene che questa moda stia "rovinando il calcio". Del resto, dal tiki taka alla difesa a tre e l'uno contro uno a tutto campo, il cambiamento non è mai piaciuto a nessuno.