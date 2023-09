Champions League: Bellingham salva il Real al 94’, pari tra Gala e Copenaghen

CHAMPIONS LEAGUE

Il Madrid trova il gol del successo contro l'Union Berlino nei minuti di recupero. Icardi e compagni, sotto di due gol, agguantano il Copenaghen

© Getty Images Vince 1-0 il Real Madrid nella prima giornata di Champions League 2023/24. Le Merengues, nel girone del Napoli, piegano di misura per 1-0 l’Union Berlino grazie al gol del solito Jude Bellingham al 94’, dopo i due pali colpiti da Rodrygo e Joselu. Rimonta invece 2-2 del Galatasaray contro il Copenaghen. Turchi che vanno sotto di due reti, ma poi recuperano all’86’ e all’88’ con Boey e Tetê, approfittando della superiorità numerica dal 73’.

GRUPPO A

Grande rimonta del Galatasaray, che passa da 2-0 a 2-2 nei minuti finali contro il Copenaghen. I turchi dominano il primo tempo, ma al 35’ vengono colpiti da Elyounussi su assist di Lerager. Nella ripresa gli uomini di Buruk partono forte alla ricerca del pari, ma cadono nuovamente al 58’ con il raddoppio di Diogo Gonçalves. Al 73’ gli ospiti restano in dieci uomini per via dell’espulsione di Jelert (doppia ammonizione), aprendo la strada alla rimonta dei padroni di casa. Il grande protagonista è Tetê: all’86’ serve l’assist per il 2-1 di Boey, e due minuti più tardi, innescato da Zaha, completa la rimonta con la rete del 2-2 finale. Occasione sprecata per il Copenaghen, punto guadagnato (viste le premesse) per il Gala.



GRUPPO C

Vittoria in extremis per il Real Madrid, 1-0 sull’Union Berlino al Bernabeu. Le Merengues tengono a lungo il pallino del gioco, senza però riuscire a trovare l’imbucata giusta per stappare la partita. In avvio di ripresa la squadra di Ancelotti sfiora il gol del vantaggio in due occasioni, con i due pali colpiti da Rodrygo prima e Joselu poi. Quando tutto sembra oramai perduto ecco l’uomo della provvidenza: è il solito Jude Bellingham a regalare i tre punti ai Blancos, con la rete della vittoria al 94’ sugli sviluppi di un corner. Vince il Real a fatica, sconfitto un solido Union Berlino.