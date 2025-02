Champions League: Bayern e Benfica agli ottavi, eliminati Celtic e Monaco

BENFICA-MONACO 3-3

Vincente 1-0 la scorsa settimana nel Principato, il Benfica di Belotti si presenta al da Luz per il ritorno dei playoff contro il Monaco. A partire meglio sono però gli ospiti, subito pericolosi nei primi minuti sia con Embolo che con Diatta. I padroni di casa riescono comunque a reggere l’urto e al 22’ trovano la giocata che vale il vantaggio: Pavlidis indossa i panni dell’assistman e Aktürkoğlu segna l’1-0. Il Monaco non si lascia però demoralizzare e al 32’ pareggia il risultato: a ristabilire l’equilibrio sull’1-1 ci pensa Minamino, dopo che il palo aveva fermato Embolo qualche istante prima. Proprio lo svizzero si divora invece l’opportunità per ribaltare il risultato nel recupero del primo tempo, quando calcia altissimo da ottima posizione. La squadra di Adi Hütter continua a spingere anche in avvio di ripresa e impegna Trubin con Ben Seghir, autore poi del 2-1 al 52’: è il gol che pareggia il risultato dell’andata, rimettendo tutto in totale discussione. Al 76’ arriva quindi la replica del Benfica: Kehrer colpisce la gamba di Aursnes in area e Pavlidis realizza il rigore che vale il 2-2. Le emozioni non sono però finite: appena entrato, Ilenikhena segna infatti il 3-2 per il Monaco all’81’, mentre Kökçü fa 3-3 all’83’ per le Aquile. In pieno recupero l’arbitro assegna anche un altro rigore ai padroni di casa, cambiando poi la propria decisione dopo aver rivisto l’azione al Var: il match termina quindi in pareggio. Il Benfica strappa così il pass per gli ottavi di finale, dove dovrà vedersela contro una delle due migliori squadre della league phase. Nel sorteggio di venerdì a Nyon i lusitani pescheranno infatti una tra Liverpool e Barcellona.