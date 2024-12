Champions League, Atalanta-Real Madrid 2-3: Ancelotti ritrova il sorriso, primo ko per la Dea

Kylian Mbappé ha segnato il suo 50° gol in Champions League all'età di 25 anni e 356 giorni (in 79 presenze), diventando il secondo giocatore più giovane a raggiungere questo traguardo nella competizione dopo Lionel Messi nell'aprile 2012 (24 anni e 284 giorni).

Kylian Mbappé ha raggiunto Thierry Henry in seconda posizione tra i migliori marcatori francesi in UEFA Champions League (entrambi a quota 50 gol – dietro solo a Karim Benzema con 90).

Dal suo esordio in Champions League (dal 2016/17), solo Robert Lewandowski (69) ha realizzato più reti di Kylian Mbappé nella competizione (50).

Charles De Ketelaere è il giocatore dell’Atalanta che ha preso parte al maggior numero di reti in una singola stagione di UEFA Champions League (sette – frutto di tre gol e quattro assist).

Charles De Ketelaere è l’unico giocatore di Serie A ad avere realizzato 20+ reti e servito 20+ assist a partire dalla scorsa stagione tra tutte le competizioni; considerando i Big-5 campionati europei, solo altri cinque giocatori ci sono riusciti nel periodo (Mohamed Salah, Cole Palmer, Florian Wirtz, Bukayo Saka e Bruno Fernandes).

Nelle ultime quattro stagioni (dal 2021/22), Vinícius Júnior è il giocatore che ha preso parte a più reti in UEFA Champions League (38 in 40 match).

Charles De Ketelaere (40) e Ademola Lookman (42) sono gli unici due giocatori di Serie A ad avere preso parte al maggior numero di reti a partire dalla scorsa stagione considerando tutte le competizioni.

Solo Phil Foden (12) ha preso parte attiva a più reti di Jude Bellingham tra i centrocampisti a partire dalla scorsa stagione in UEFA Champions League (11 – cinque gol e sei assist).

Dopo 14 gare consecutive senza sconfitte tra tutte le competizioni (12V, 2N), l’Atalanta ha perso una gara ufficiale per la prima volta dal 24 settembre scorso (2-3 vs Como in Serie A in quel caso).

Per la prima volta nella sua storia in Champions League, l’Atalanta ha perso un match con 20 conlusioni tentate nella competizione (20 vs Real Madrid).

L’Atalanta ha perso due delle ultime quattro gare casalinghe di Champions League (2N), per i nerazzurri una sconfitta in meno di quelle rimediate nelle prime 10 davanti al proprio pubblico nella competizione (3V, 4N).

Il Real Madrid ha vinto una trasferta di Champions League per la prima volta dal 13 febbraio scorso (1-0 vs Lipsia – negli ottavi di finale in quel caso).

Solo Manchester City (56) e Bayern Monaco (53) hanno effettuato più conclusioni rispetto all’Atalanta nella prima frazione di gioco in questa edizione di Champions League (50, come il Bayer Leverkusen).

Solo la Dinamo Zagabria (quattro) ha ricevuto più rigori contro rispetto al Real Madrid in questa Champions League (tre).