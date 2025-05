1 maggio, Lazio: "Oggi celebriamo il valore del lavoro"

"Oggi celebriamo il valore del lavoro, la forza di chi ogni giorno si impegna con passione, dedizione e sacrificio. La Lazio rende omaggio a tutti i lavoratori, dentro e fuori dal campo che, con il loro impegno, costruiscono il presente e il futuro della nostra società. Il nostro pensiero va a chi lavora con il cuore, a chi lotta per i propri diritti e a chi non smette mai di credere nei propri sogni". Cosi la Lazio, in una nota, rende omaggio alla festa dei lavoratori del 1° maggio.