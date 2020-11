Champions, Juve-Ferencvaros 2-1: Pirlo agli ottavi grazie a Morata

JUVENTUS-FERENCVAROS 2-1

Obiettivo centrato per la Juve in Champions League. Nel quarto turno del Gruppo G gli uomini di Pirlo battono il Ferencvaros 2-1 in rimonta e conquistano il pass per gli ottavi di finale con due gare d'anticipo. All'Allianz Stadium i bianconeri partono male, poi reagiscono e centrano la qualificazione. Uzuni (19') sblocca la gara con una zampata, poi Ronaldo (35') pareggia i conti di sinistro e Morata (92') ribalta il risultato di testa nel recupero. Juve-Ferencvaros: le foto del match

































































































Ultime gallery Vedi tutte

LE PAGELLE

Ronaldo 6,5: col Ferencvaros gli spazi sono pochi per colpire, ma riesce comunque a trovare il guizzo giusto per pareggiare i conti. Con Dybala accanto però non scocca la scintilla. Nella ripresa sbaglia da ottima posizione

Dybala 5: va al trotto e non brilla. Nello stretto gli manca rapidità e senza palla i movimenti latitano. Anche quando arretra non riesce a fare la differenza e a inventare

Arthur 5: tocca tanti palloni, sbaglia poco, ma le giocate sono troppo semplici e prevedibili. Manovra quasi sempre in orizzontale o indietro. Mai un lancio in verticale o un'imbucata. A certi livelli serve più coraggio

Morata 7: entra al posto di Dybala e la Juve cambia faccia. Lavora bene spalle alla porta e si fa sempre trovare dai compagni in profondità. Serve a CR7 un pallone delizioso, ma il portoghese sbaglia. Poi centra il palo e firma il gol partita nel recupero

Uzuni 6,5: segna allo Stadium ed esulta come Ronaldo. Lotta, corre e si sacrifica anche in fase di copertura. Fa valere il fisico e non solo

Tokmac Nguen 6,5: in fase di possesso si piazza tra le linee insieme a Zubkov e punta l'area, in fase di non possesso rientra a coprire in mediana

Frimpong 7: gran prova a protezione di Dibusz. Preciso nelle chiusure e sicuro in marcatura. Dalle sue parti non si passa



IL TABELLINO

JUVENTUS-FERENCVAROS 2-1

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, De Ligt, Alex Sandro; McKennie (17' st Kulusevski), Bentancur (37' st Rabiot), Arthur (37' st Ramsey), Bernardeschi (17' st Chiesa); Dybala (17' st Morata), Ronaldo.

A disp.: Pinsoglio, Israel, Dragusin, Frabotta, Portanova, . All.: Pirlo

Ferencvaros (5-4-1): Dibusz; Lovrencsics (30' st Botka), Blazic, Frimpong, Dvali, Heister; Zubkov (25' st Isael), Siger (30' st Laidouni), Somalia, Tokmac Nguen (25' st Boli); Uzuni.

A disp.: Szecsi, Ori, Kharatin, Kovacevic, Mak, Baturina, Csontos. All.: Rebrov

Arbitro: Siebert (Ger)

Marcatori: 19' Uzuni (F), 35' Ronaldo (J), 47' st Morata (J)

Ammoniti: Chiesa (J); Siger (F)

Espulsi: -