Champions: Juve e Atalanta, stasera è vietato fallire

La seconda giornata di Champions League per Juventus e Atalanta è di quelle da vincere a tutti i costi. I bianconeri affronteranno allo Stadium il temibile Bayer Leverkusen dopo il bel pareggio di Madrid, dove però è stato raccolto meno di quanto seminato. Per questo bisogna battere i tedeschi e iniziare a mettere un'iniziale ipoteca sul primo posto nel girone. Nonostante qualche assenza pesante in difesa, la squadra di Sarri arriva al confronto con il morale alto e sembra non pensare alla sfida scudetto di domenica contro l'Inter. Juve, ballottaggio Higuain-Dybala per il Leverkusen

Sarri sembra avere le idee chiare sulla formazione, con Ramsey chiamato ad agire come supporto a Cristiano Ronaldo e Higuann nel 4-3-1-2. Occhio però al Bayer. La squadra di Bosz ha sì perso male all'esordio contro la Lokomotiv Mosca, ma è in salute e ha nel ventenne centrocampista Kai Havertz più di uno spauracchio. L'appuntamento è importante anche per CR7: finora il portoghese ha segnato a 32 squadre diverse in Champions, ma mai al Bayer. Sarebbe l'occasione giusta per aggiungere un altro scalpo al suo strepitoso palmares.

Se la Juve vuole vincere, l'Atalanta deve vincere. Dopo la scoppola rimediata a Zagabria, la banda di Gasperini non può permettersi un altro passo falso se vuole continuare a sognare il passaggio agli ottavi di finale. L'ostacolo Shakhtar Donetsk potrebbe arrivare al momento giusto. A San Siro la Dea dovrà "soltanto" ripetere le prestazioni che sta mostrando in campionato, trascinata da uno Zapata in versione anche europea. Se il primo posto sembra essere saldamente nella mani del Manchester City, l'Atalanta ha bisogno di questi tre punti per togliere dai giochi gli ucraini e agguantare la Dinamo con cui, molto probabilmente, andrebbe a giocarsi il passaggio del turno.

