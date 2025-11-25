Champions, quali e quante italiane agli ottavi e ai playoff: le previsioni di Opta

Nel mezzo del cammin della Champions 2025/2026... si iniziano a fare un po' di calcoli. Con quattro partite giocate e altrettante ancora da disputare nella fase unica del super girone, alcuni destini sembrano delineati, altri sono ancora tutti da scrivere. Tra le squadre italiane, l'Inter (in testa a punteggio pieno con Arsenal e Bayern Monaco) è certamente quella messa meglio, ma Juventus, Atalanta e Napoli hanno ancora la loro da dire. Soprattutto hanno qualcosa da dire i dati Opta, che con le loro previsioni hanno indicato, in percentuale, le possibilità di ogni squadra di andare avanti nel percorso europeo.