Calcio
Champions League
Verso il quinto turno

Champions, quali e quante italiane agli ottavi e ai playoff: le previsioni di Opta

L'Inter, certa almeno dei playoff, è la squadra che ha le maggiori possibilità di andare direttamente agli ottavi. L'Atalanta può farcela mentre Napoli e Juve...

di Giulia Bassi
25 Nov 2025 - 16:23
© ansa

© ansa

Nel mezzo del cammin della Champions 2025/2026... si iniziano a fare un po' di calcoli. Con quattro partite giocate e altrettante ancora da disputare nella fase unica del super girone, alcuni destini sembrano delineati, altri sono ancora tutti da scrivere. Tra le squadre italiane, l'Inter (in testa a punteggio pieno con Arsenal e Bayern Monaco) è certamente quella messa meglio, ma Juventus, Atalanta e Napoli hanno ancora la loro da dire. Soprattutto hanno qualcosa da dire i dati Opta, che con le loro previsioni hanno indicato, in percentuale, le possibilità di ogni squadra di andare avanti nel percorso europeo. 

Secondo la formula della Champions arrivata alla sua seconda edizione, le prime 8 classificate alla fine del girone unico accedono direttamente agli ottavi di finale. Le squadre dal nono al 24esimo posto si sfideranno invece ai playoff, vincendo i quali accedono anche loro agli ottavi. Il modello previsionale Opta Predictor, creato da Opta, in pratica stima le possibilità di sviluppo di una determinata competizione, "aggiustando" le sue sentenze sulla base dei dati che acquisisce man mano. Il modello matematico tiene conto dei punti di forza e di debolezza delle squadre, le serie storiche di risultati, gli indici di rendimento e i precedenti.

INTER

 Ecco dunque quello che i dati Opta dicono sulle italiane in Champions. L'Inter, in testa alla classifica a punteggio pieno con 12 punti, ha il 91,3% di probabilità di andare direttamente agli ottavi, anche se alla squadra di Chiviu restano da giocare le partite più difficili contro (Atletico Madrid, Arsenal, Liverpool e Borussia Dortmund).  L'Inter non è solo l'italiana con la percentuale più alta di raggiungimento degli ottavi, ma anche l'unica "prevista" agli ottavi diretti, quindi senza passare dal playoff, dal momento che secondo le proiezioni dovrebbe totalizzare da qui alla fine 16,9 punti (in questo caso sarebbe quarta).

ATALANTA

 L'Atalanta, al momento a quota 7 punti in classifica, ha il 45,1% di probabilità di andare agli ottavi. I nerazzurri devono ancora giocare contro Eintracht Francoforte, Marsiglia, Bilbao e Union SG. La squadra bergamasca è "attesa", secondo Opta, dalla nona alla sedicesima posizione finale, cosa che le consentirebbe di andare ai playoff come testa di serie con la partita di ritorno in casa (assieme a Newcastle, Chelsea, Galatasaray, Tottenham, Dortmund, Atletico e Sporting).

NAPOLI

 Il Napoli, fermo a 4 punti, ha il 38,9% di probabilità di andare agli ottavi. La squadra di Antonio Conte deve ancora affrontare Qarabag, Benfica, Copenhagen e Chelsea. Secondo Opta dovrebbe qualificarsi dalla posizione 17 alla 24, quindi accedendo ai playoff come non testa di serie e con la gara di ritorno in trasferta.

JUVENTUS

 La Juventus, quella con la classifica peggiore e 3 soli punti conquistati ha il 28,5% di probabilità di andare agli ottavi. Restano da affrontare Bodo Glimt, Pafos, Benfica e Monaco. Così come il Napoli, anche la squadra di Spalletti è attesa in una posizione finale di classifica dal 17esimo al 24esimo posto assieme a Qarabag, Leverkusen, Monaco, Cluj, Eintracht e Pafos.

Eliminate e favorite alla vittoria finale

 Verrebbero invece eliminate Psv, Union SG, Athletic, Villarreal, Olympiacos, Marsiglia, Slavia Praga, Benfica, Copenaghen, Bodo, Ajax e Kairat. Infine sono state anche calcolate le possibili vincitrici: l'Arsenal di Arteta è la squadra con la percentuale più alta di successo finale (23,1%), seguita da Bayern (15,7%) e Manchester City (14,2%). L'Inter, l'italiana più quotata, è la nona in assoluto con una probabilità del 3,2%.

champions
dati opta

