Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Un miliardo per impianti, Arabia consolida legami con Fifa

25 Nov 2025 - 16:03

Sempre più saldo il legame tra l'Arabia Saudita e la Fifa. Secondo quanto riporta il Guardian, il massimo organo di governo del calcio mondiale ha annunciato la creazione di una partnership con un'agenzia governativa dell'Arabia Saudita, con un impegno fino a 1 miliardo di dollari (762 milioni di sterline) per finanziare lo sviluppo delle infrastrutture calcistiche in tutto il mondo. La Fifa ha così firmato un memorandum d'intesa con il Fondo Saudita per lo Sviluppo che lo porterà a offrire prestiti scontati "per la costruzione e la ristrutturazione" di stadi e altre infrastrutture. In base all'accordo, la priorità per eventuali prestiti sarà data ai paesi in via di sviluppo. La Fifa ha precisato che la nuova partnership cercherà di "sostenere i governi nazionali nella progettazione, nel finanziamento e nella costruzione di moderni impianti multisportivi". "Molte delle nostre federazioni affiliate - ha aggiunto Il presidente della Fifa, Gianni Infantino spiegando che il finanziamento è necessario per costruire il tipo di stadi che consentirebbero ai paesi di organizzare tornei - hanno bisogno di ulteriore supporto per le infrastrutture necessarie per ospitare le competizioni. Questo accordo è un passo cruciale per garantire che le nostre federazioni affiliate alla Fifa dispongano delle strutture necessarie per rendere il calcio veramente globale". L'accordo è solo l'ultimo tassello di una fiorente relazione tra Fifa e Arabia Saudita. Lo stato del Golfo ospiterà la Coppa del Mondo maschile nel 2034, mentre la sua compagnia petrolifera statale, Aramco, è diventata un "partner mondiale importante" della Fifa lo scorso anno con un accordo quadriennale. Il Fondo Pubblico di Investimento Saudita (Pif), nel frattempo, è stato partner ufficiale della Coppa del Mondo per Club di quest'estate, mentre la sua società spin-off, Surj Sport Investment, ha acquisito una quota di 1 miliardo di dollari nella piattaforma di streaming Dazn, dopo aver pagato a sua volta un miliardo di dollari per acquisire i diritti globali esclusivi della Coppa del Mondo per Club. La scorsa settimana, quando una delegazione saudita si è recata a Washington per incontrare il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, Infantino faceva parte del gruppo che ha accompagnato il principe ereditario Mohammed bin Salman alla Casa Bianca. 

Ultimi video

02:23
SRV RULLO/13 JUVENTUS VIGILIA BODO CON SPALLETTI

Bodo-Juventus nel gelo: scelte e parole di Spalletti

00:57
Under 17, sogno finito

Under 17, sogno finito

01:15
Romagnoli pensa in grande

Romagnoli: "Lazio da Champions"

01:30
5 anni fa l'addio a Diego

Cinque anni fa l'addio a Diego

01:18
Dea, un solo sorriso

Atalanta, un solo sorriso

01:28
Roma, parla Mancini

Mancini: "Meritiamo il primato"

01:37
Inter, allarme Sommer

Inter, allarme Sommer

01:43
Maignan superstar

Milan, Maignan superstar

02:18
Stasera Napoli-Qarabag

Stasera Napoli-Qarabag

02:26
Un pazzo campionato

Il campionato più pazzo degli ultimi anni

02:23
Una Juventus sottozero

Champions: una Juventus sottozero

02:19
MCH RACING-RIVER 3-2 MCH

Liga argentina, eliminazione a sorpresa del River

03:06
Torino-Como 1-5: gli highlights

Torino-Como 1-5: gli highlights

03:07
Sassuolo-Pisa 2-2: gli highlights

Sassuolo-Pisa 2-2: gli highlights

02:28
SRV RULLO FILM SCUDETTO: TUTTO E' POSSIBILE 24/11 (MUSICATO) OK

Scudetto, tutto è possibile: la Roma vola in testa

02:23
SRV RULLO/13 JUVENTUS VIGILIA BODO CON SPALLETTI

Bodo-Juventus nel gelo: scelte e parole di Spalletti

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI POST FIORENTINA DICH

Spalletti: "Dobbiamo vincere? Questo per qualcuno è un fardello e lo subisce"

CLIP RULLO METEO.IT SU GELO E NEVE PER BODO-JUVENTUS 24/11 SRV

Bodo-Juve, allarme meteo: ecco le previsioni

MCH SHIOGAI GOL DA CENTROCAMPO 23/11 MCH

Spettacolo dall'Olanda: Shiogai segna da centrocampo"

DICH CHIVU PER SITO SU RITIRO 22/11 DICH

Chivu: "Il ritiro non mi garantisce la vittoria…"

Allegri: "Ambizione massima"

Allegri: "Ambizione massima"

DICH CONTE SU AVVERSARIO E MARADONA PRE QARABAG 24/11 SRV

Conte: "Qarabag rivelazione della Champions: vinciamo per Maradona"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:03
Juve, Chiellini e Comolli bloccati in Svezia per la neve. A rischio la loro presenza a Bodo
16:03
Un miliardo per impianti, Arabia consolida legami con Fifa
15:05
Rosso per uno schiaffo ma al compagno, e Moyes approva
14:30
Napoli, si ferma Gutierrez. A rischio anche la partita con la Roma
14:15
25 novembre: azzurri protagonisti in campagna Figc contro violenza donne