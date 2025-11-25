Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

La squadra 100% Ugi Torino ospite a Coverciano

25 Nov 2025 - 17:25

È stata una giornata speciale per la squadra 100% Ugi Torino, composta dai bambini e ragazzi in cura oncologica all'ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. Sono stati ospiti, infatti, al Centro tecnico federale di Coverciano per un evento all'insegna dello sport, dei valori e della condivisione: dopo la visita al Museo del Calcio, la squadra ha partecipato al convegno "Si può sempre giocare a calcio" e successivamente, dopo il pranzo, è scesa in campo per disputare diverse partite amichevoli.

Hanno partecipato inoltre una rappresentativa dell'Aiac e de La Mitica - Nazionale dei ragazzi guariti dalla leucemia e dei donatori di midollo, in un contesto di grande valore sportivo e umano. Presente all'evento anche Silvano Benedetti, ex calciatore e dirigente del Torino, oltre a Giancarlo Camolese, ex giocatore e allenatore granata e oggi vice-presidente dell'Associazione italiana allenatori di calcio. 

Ultimi video

02:23
SRV RULLO/13 JUVENTUS VIGILIA BODO CON SPALLETTI

Bodo-Juventus nel gelo: scelte e parole di Spalletti

00:57
Under 17, sogno finito

Under 17, sogno finito

01:15
Romagnoli pensa in grande

Romagnoli: "Lazio da Champions"

01:30
5 anni fa l'addio a Diego

Cinque anni fa l'addio a Diego

01:18
Dea, un solo sorriso

Atalanta, un solo sorriso

01:28
Roma, parla Mancini

Mancini: "Meritiamo il primato"

01:37
Inter, allarme Sommer

Inter, allarme Sommer

01:43
Maignan superstar

Milan, Maignan superstar

02:18
Stasera Napoli-Qarabag

Stasera Napoli-Qarabag

02:26
Un pazzo campionato

Il campionato più pazzo degli ultimi anni

02:23
Una Juventus sottozero

Champions: una Juventus sottozero

02:19
MCH RACING-RIVER 3-2 MCH

Liga argentina, eliminazione a sorpresa del River

03:06
Torino-Como 1-5: gli highlights

Torino-Como 1-5: gli highlights

03:07
Sassuolo-Pisa 2-2: gli highlights

Sassuolo-Pisa 2-2: gli highlights

02:28
SRV RULLO FILM SCUDETTO: TUTTO E' POSSIBILE 24/11 (MUSICATO) OK

Scudetto, tutto è possibile: la Roma vola in testa

02:23
SRV RULLO/13 JUVENTUS VIGILIA BODO CON SPALLETTI

Bodo-Juventus nel gelo: scelte e parole di Spalletti

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI POST FIORENTINA DICH

Spalletti: "Dobbiamo vincere? Questo per qualcuno è un fardello e lo subisce"

CLIP RULLO METEO.IT SU GELO E NEVE PER BODO-JUVENTUS 24/11 SRV

Bodo-Juve, allarme meteo: ecco le previsioni

Torino-Como 1-5: gli highlights

Torino-Como 1-5: gli highlights

MCH SHIOGAI GOL DA CENTROCAMPO 23/11 MCH

Spettacolo dall'Olanda: Shiogai segna da centrocampo"

DICH CHIVU PER SITO SU RITIRO 22/11 DICH

Chivu: "Il ritiro non mi garantisce la vittoria…"

Allegri: "Ambizione massima"

Allegri: "Ambizione massima"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:26
Youth League, Napoli supera Qarabag 2-0
17:25
La squadra 100% Ugi Torino ospite a Coverciano
17:10
Juve, Chiellini e Comolli bloccati in Svezia per la neve: raggiungeranno Bodo in auto
16:03
Un miliardo per impianti, Arabia consolida legami con Fifa
15:05
Rosso per uno schiaffo ma al compagno, e Moyes approva