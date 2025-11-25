La squadra 100% Ugi Torino ospite a Coverciano

È stata una giornata speciale per la squadra 100% Ugi Torino, composta dai bambini e ragazzi in cura oncologica all'ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. Sono stati ospiti, infatti, al Centro tecnico federale di Coverciano per un evento all'insegna dello sport, dei valori e della condivisione: dopo la visita al Museo del Calcio, la squadra ha partecipato al convegno "Si può sempre giocare a calcio" e successivamente, dopo il pranzo, è scesa in campo per disputare diverse partite amichevoli.