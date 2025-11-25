Napoli e Juve: in Champions serve un cambio di marcia, 3 punti o rischio eliminazione

Concentrazione altissima perché, anche se mancano ancora quattro partite, quella che si giocherà in questo turno potrebbe rivelarsi decisiva per il cammino di Spalletti e Conte in Europa. Se al Napoli finora non è andata bene (4 punti conquistati e una sola vittoria), alla Juve c'è ancora più preoccupazione, visto che i 3 punti conquistati sono arrivati con 3 pareggi contro Borussia Dortmund, Villarreal e Sporting Lisbona. In altre parole, la classifica dell'anno scorso dice che per la qualificazione ai playoff serviranno 12 punti, e già farne 11 non assicurerebbe il passaggio agli spareggi, ma affiderebbe il verdetto alla differenza reti. La conseguenza è che Juventus e Napoli hanno bisogno di mettere in cassaforte 3 punti stasera per scacciare l'incubo eliminazione, visto che un risultato diverso dalla vittoria costringerebbe a fare punteggio pieno (o quasi) nelle ultime 3 partite.