Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
CHAMPIONS LEAGUE

Napoli e Juve: in Champions serve un cambio di marcia, 3 punti o rischio eliminazione

Le squadre di Spalletti e Conte rispettivamente a 3 e a 4 punti dopo le prime 4 giornate del girone

di Redazione
25 Nov 2025 - 11:15

Riparte le Champions League e sarà subito la volta di Juventus e Napoli, impegnate nel quinto turno della League Phase contro Bodo Glimt e Qarabag. Due partite abbordabili, almeno sulla carta, ma che in realtà nascondono molte più insidie del previsto. Per i bianconeri l'ostacolo più ostico sarà il clima avverso a cui la squadra di casa è sicuramente più abituata, in un ambiente particolare che negli scorsi anni ha visto cadere anche Lazio e Roma. L'ambiente, invece, per il Napoli, sarà quello di casa, ma occhio a sottovalutare il Qarabag, rivelazione di questa prima parte di Champions con 7 punti conquistati. 

Concentrazione altissima perché, anche se mancano ancora quattro partite, quella che si giocherà in questo turno potrebbe rivelarsi decisiva per il cammino di Spalletti e Conte in Europa. Se al Napoli finora non è andata bene (4 punti conquistati e una sola vittoria), alla Juve c'è ancora più preoccupazione, visto che i 3 punti conquistati sono arrivati con 3 pareggi contro Borussia Dortmund, Villarreal e Sporting Lisbona. In altre parole, la classifica dell'anno scorso dice che per la qualificazione ai playoff serviranno 12 punti, e già farne 11 non assicurerebbe il passaggio agli spareggi, ma affiderebbe il verdetto alla differenza reti. La conseguenza è che Juventus e Napoli hanno bisogno di mettere in cassaforte 3 punti stasera per scacciare l'incubo eliminazione, visto che un risultato diverso dalla vittoria costringerebbe a fare punteggio pieno (o quasi) nelle ultime 3 partite. 

Leggi anche

Per Napoli e Juve è vietato sbagliare: Conte cerca conferme, Spalletti il primo successo

Il calendario può sicuramente dare una mano, ma è necessario innanzitutto vincere partite come quelle di questo turno per avvicinare l'obiettivo. La Juventus, dopo la trasferta di Bodo, avrà due impegni in casa contro il modesto Pafos e contro un Benfica in netta difficoltà, prima di chiudere il suo cammino in casa del Monaco. Il Napoli, invece, avrà forse un calendario leggermente più complicato: anche per Conte ci sarà il Benfica (in trasferta) e poi un'altra partita insidiosa fuori casa a Copenaghen, prima della super sfida al Maradona contro il Chelsea, attualmente secondo in Premier League. L'obiettivo, per entrambe, è fare 3 punti in questo turno per evitare di dover mettere in atto una rincorsa da tre vittorie tutt'altro che scontata. 

Musetti ospite speciale alla Continassa

1 di 21
© juventus.com
© juventus.com
© juventus.com

© juventus.com

© juventus.com

juventus
napoli
champions

Ultimi video

00:30
CLIP RULLO METEO.IT SU GELO E NEVE PER BODO-JUVENTUS 24/11 SRV

Bodo-Juve, allarme meteo: ecco le previsioni

03:06
Torino-Como 1-5: gli highlights

Torino-Como 1-5: gli highlights

03:07
Sassuolo-Pisa 2-2: gli highlights

Sassuolo-Pisa 2-2: gli highlights

02:28
SRV RULLO FILM SCUDETTO: TUTTO E' POSSIBILE 24/11 (MUSICATO) OK

Scudetto, tutto è possibile: la Roma vola in testa

02:23
SRV RULLO/13 JUVENTUS VIGILIA BODO CON SPALLETTI

Bodo-Juventus nel gelo: scelte e parole di Spalletti

00:43
DICH SPALLETTI PRE BODO GLIMT SU FREDDO PER SITO 24/11 DICH

Spalletti, show con i giornalisti norvegesi: "Freddo? Con me trovate un duro…"

02:44
DICH SPALLETTI PRE BODO GLIMT SU ATTACCANTI PER SITO 24/11 DICH

Spalletti e i suoi attaccanti: "Modulo più offensivo? Ci vuole tempo e solidità"

01:46
DICH SPALLETTI PRE BODO GLIMT SU BODO E CAMPO PER SITO 24/11 DICH

Spalletti avverte: "Campo e clima uno svantaggio, ma loro sono anche bravi"

01:29
DICH SPALLETTI PRE BODO GLIMT SU CRITICHE PER SITO 24/11 DICH

Spalletti difende la sua Juve: "Critiche eccessive, non c'è nessun disastro"

00:48
DICH CAMBIASO PRE BODO GLIMT SU FIORENTINA E SPALLETTI PER SITO 24/11 DICH

Cambiaso: "Spalletti ha ragione, a Firenze male come prestazione"

00:55
DICH CAMBIASO PRE BODO GLIMT SU BODO E CALCIO NORVEGESE PER SITO 24/11 DICH

Juve, Cambiaso e il Bodo: "Condizioni durissime, ma vogliamo dare il massimo"

02:14
SRV RULLO NAPOLI VIGILIA QARABAG 24/11 OK

Napoli, torna la Champions. Conte: "Vi svelo il nostro segreto"

00:58
DICH ROMAGNOLI premio Beppe Viola DICH

Romagnoli "Non è facile giocare all'Olimpico con così poca gente"

01:33
DICH G MANCINI premio Beppe Viola DICH

Mancini "Se siamo primi è per nostro merito"

01:45
SRV RULLO MAIGNAN UN "CONTRATTO" SCUDETTO 24/11 (MUSICATO) SRV

Super Maignan: un "contratto scudetto" con il Milan

00:30
CLIP RULLO METEO.IT SU GELO E NEVE PER BODO-JUVENTUS 24/11 SRV

Bodo-Juve, allarme meteo: ecco le previsioni

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI POST FIORENTINA DICH

Spalletti: "Dobbiamo vincere? Questo per qualcuno è un fardello e lo subisce"

CLIP RULLO METEO.IT SU GELO E NEVE PER BODO-JUVENTUS 24/11 SRV

Bodo-Juve, allarme meteo: ecco le previsioni

MCH SHIOGAI GOL DA CENTROCAMPO 23/11 MCH

Spettacolo dall'Olanda: Shiogai segna da centrocampo"

DICH CHIVU PER SITO SU RITIRO 22/11 DICH

Chivu: "Il ritiro non mi garantisce la vittoria…"

Allegri: "Ambizione massima"

Allegri: "Ambizione massima"

DICH CONTE SU AVVERSARIO E MARADONA PRE QARABAG 24/11 SRV

Conte: "Qarabag rivelazione della Champions: vinciamo per Maradona"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:44
Juve con Fondazione Libellula contro la violenza sulle donne
09:56
Morto Lorenzo Buffon, grande portiere del Milan anni '50
08:00
Regionale di Trenitalia è title partner di Coppa Italia Serie C
23:42
Sassuolo, Grosso: "Dobbiamo crescere. Bravi però a crederci fino in fondo"
23:24
Pisa, Gilardino: "Pari giusto, si rosica col sorriso"