Napoli e Juve: in Champions serve un cambio di marcia, 3 punti o rischio eliminazione

Musetti ospite speciale alla Continassa
Le squadre di Spalletti e Conte rispettivamente a 3 e a 4 punti dopo le prime 4 giornate del gironedi Redazione
Riparte le Champions League e sarà subito la volta di Juventus e Napoli, impegnate nel quinto turno della League Phase contro Bodo Glimt e Qarabag. Due partite abbordabili, almeno sulla carta, ma che in realtà nascondono molte più insidie del previsto. Per i bianconeri l'ostacolo più ostico sarà il clima avverso a cui la squadra di casa è sicuramente più abituata, in un ambiente particolare che negli scorsi anni ha visto cadere anche Lazio e Roma. L'ambiente, invece, per il Napoli, sarà quello di casa, ma occhio a sottovalutare il Qarabag, rivelazione di questa prima parte di Champions con 7 punti conquistati.
Concentrazione altissima perché, anche se mancano ancora quattro partite, quella che si giocherà in questo turno potrebbe rivelarsi decisiva per il cammino di Spalletti e Conte in Europa. Se al Napoli finora non è andata bene (4 punti conquistati e una sola vittoria), alla Juve c'è ancora più preoccupazione, visto che i 3 punti conquistati sono arrivati con 3 pareggi contro Borussia Dortmund, Villarreal e Sporting Lisbona. In altre parole, la classifica dell'anno scorso dice che per la qualificazione ai playoff serviranno 12 punti, e già farne 11 non assicurerebbe il passaggio agli spareggi, ma affiderebbe il verdetto alla differenza reti. La conseguenza è che Juventus e Napoli hanno bisogno di mettere in cassaforte 3 punti stasera per scacciare l'incubo eliminazione, visto che un risultato diverso dalla vittoria costringerebbe a fare punteggio pieno (o quasi) nelle ultime 3 partite.
Il calendario può sicuramente dare una mano, ma è necessario innanzitutto vincere partite come quelle di questo turno per avvicinare l'obiettivo. La Juventus, dopo la trasferta di Bodo, avrà due impegni in casa contro il modesto Pafos e contro un Benfica in netta difficoltà, prima di chiudere il suo cammino in casa del Monaco. Il Napoli, invece, avrà forse un calendario leggermente più complicato: anche per Conte ci sarà il Benfica (in trasferta) e poi un'altra partita insidiosa fuori casa a Copenaghen, prima della super sfida al Maradona contro il Chelsea, attualmente secondo in Premier League. L'obiettivo, per entrambe, è fare 3 punti in questo turno per evitare di dover mettere in atto una rincorsa da tre vittorie tutt'altro che scontata.
