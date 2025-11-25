Juve, Chiellini e Comolli bloccati in Svezia per la neve. A rischio la loro presenza a Bodo

La tempesta di neve che si è abbattuta su Bodo sta diventando sempre di più una maledizione. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, infatti, l'aeroporto della città norvegese sarebbe al momento inagibile e nessun aereo può atterrare. Tra questi, ci sarebbe anche quello di Damien Comolli e Giorgio Chiellini: il Director of Football Strategy e l'amministratore delegato della Juventus sarebbero quindi bloccati in Svezia in attesa di capire se il loro volo partirà o meno. La loro presenza alla sfida di Champions League contro il Bodo Glimt, dunque, potrebbe essere a rischio.