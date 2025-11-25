Logo SportMediaset

Calcio

Juve, Chiellini e Comolli bloccati in Svezia per la neve. A rischio la loro presenza a Bodo

25 Nov 2025 - 16:03
© Getty Images

© Getty Images

La tempesta di neve che si è abbattuta su Bodo sta diventando sempre di più una maledizione. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, infatti, l'aeroporto della città norvegese sarebbe al momento inagibile e nessun aereo può atterrare. Tra questi, ci sarebbe anche quello di Damien Comolli e Giorgio Chiellini: il Director of Football Strategy e l'amministratore delegato della Juventus sarebbero quindi bloccati in Svezia in attesa di capire se il loro volo partirà o meno. La loro presenza alla sfida di Champions League contro il Bodo Glimt, dunque, potrebbe essere a rischio. 

02:23
SRV RULLO/13 JUVENTUS VIGILIA BODO CON SPALLETTI

Bodo-Juventus nel gelo: scelte e parole di Spalletti

00:57
Under 17, sogno finito

Under 17, sogno finito

01:15
Romagnoli pensa in grande

Romagnoli: "Lazio da Champions"

01:30
5 anni fa l'addio a Diego

Cinque anni fa l'addio a Diego

01:18
Dea, un solo sorriso

Atalanta, un solo sorriso

01:28
Roma, parla Mancini

Mancini: "Meritiamo il primato"

01:37
Inter, allarme Sommer

Inter, allarme Sommer

01:43
Maignan superstar

Milan, Maignan superstar

02:18
Stasera Napoli-Qarabag

Stasera Napoli-Qarabag

02:26
Un pazzo campionato

Il campionato più pazzo degli ultimi anni

02:23
Una Juventus sottozero

Champions: una Juventus sottozero

02:19
MCH RACING-RIVER 3-2 MCH

Liga argentina, eliminazione a sorpresa del River

03:06
Torino-Como 1-5: gli highlights

Torino-Como 1-5: gli highlights

03:07
Sassuolo-Pisa 2-2: gli highlights

Sassuolo-Pisa 2-2: gli highlights

02:28
SRV RULLO FILM SCUDETTO: TUTTO E' POSSIBILE 24/11 (MUSICATO) OK

Scudetto, tutto è possibile: la Roma vola in testa

DICH SPALLETTI POST FIORENTINA DICH

Spalletti: "Dobbiamo vincere? Questo per qualcuno è un fardello e lo subisce"

CLIP RULLO METEO.IT SU GELO E NEVE PER BODO-JUVENTUS 24/11 SRV

Bodo-Juve, allarme meteo: ecco le previsioni

MCH SHIOGAI GOL DA CENTROCAMPO 23/11 MCH

Spettacolo dall'Olanda: Shiogai segna da centrocampo"

DICH CHIVU PER SITO SU RITIRO 22/11 DICH

Chivu: "Il ritiro non mi garantisce la vittoria…"

Allegri: "Ambizione massima"

Allegri: "Ambizione massima"

DICH CONTE SU AVVERSARIO E MARADONA PRE QARABAG 24/11 SRV

Conte: "Qarabag rivelazione della Champions: vinciamo per Maradona"

16:03
Juve, Chiellini e Comolli bloccati in Svezia per la neve. A rischio la loro presenza a Bodo
16:03
Un miliardo per impianti, Arabia consolida legami con Fifa
15:05
Rosso per uno schiaffo ma al compagno, e Moyes approva
14:30
Napoli, si ferma Gutierrez. A rischio anche la partita con la Roma
14:15
25 novembre: azzurri protagonisti in campagna Figc contro violenza donne