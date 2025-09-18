AD ANFIELD Gestacci dai tifosi del Liverpool e Simeone diventa una furia: l'arbitro Mariani lo espelle

Alta tensione ad Anfield nel finale di partita tra Liverpool e Atletico Madrid dopo il gol di van Djik, che ha regalato la vittoria ai padroni di casa. Il tecnico dei Colchoneros Simeone è diventato una furia di fronte ai gestacci dei tifosi dei Reds nei suoi confronti. Il Cholo è stato allontanato dagli stewart per evitare la rissa. Simeone ha cercato di spiegare l'accaduto mimando il dito medio al quarto uomo Marcenaro poi è stato espulso dal direttore di gara italiano Mariani. "Ti insultano tutta la partita e non puoi dire niente - ha commentato Simeone - Un allenatore deve stare tranquillo, è vero, ma non è facile. Giusto che paghi io ma paghino anche queste persone".