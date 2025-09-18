Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Champions League
1 di 3
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

AD ANFIELD

Gestacci dai tifosi del Liverpool e Simeone diventa una furia: l'arbitro Mariani lo espelle

Alta tensione ad Anfield nel finale di partita tra Liverpool e Atletico Madrid dopo il gol di van Djik, che ha regalato la vittoria ai padroni di casa. Il tecnico dei Colchoneros Simeone è diventato una furia di fronte ai gestacci dei tifosi dei Reds nei suoi confronti. Il Cholo è stato allontanato dagli stewart per evitare la rissa. Simeone ha cercato di spiegare l'accaduto mimando il dito medio al quarto uomo Marcenaro poi è stato espulso dal direttore di gara italiano Mariani. "Ti insultano tutta la partita e non puoi dire niente - ha commentato Simeone - Un allenatore deve stare tranquillo, è vero, ma non è facile. Giusto che paghi io ma paghino anche queste persone".

18 Set 2025 - 00:02
3 foto
simeone
atletico
champions league

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:03
Chivu verso Ajax-Inter

Chivu verso Ajax-Inter

01:24
DICH JURIC POST PSG DICH

Juric: "Ho visto una buona Atalanta per 25-30 minuti"

01:30
MCH MOURINHO ATTERRA A LISBONA MCH

Mourinho atterra a Lisbona: destinazione Benfica

02:08
DICH CHIVU POST AJAX DICH

Chivu: "Contento per Marcus e per Pio, che ha mostrato grande maturità"

01:38
DICH DUMFRIES POST AJAX INTER DICH

Inter, Dumfries: "Vittoria importante, abbiamo dominato la partita"

00:51
DICH DONNARUMMA PRE NAPOLI DICH

Donarumma: "Il mio desiderio era di venire qui, l'unica cosa che volevo "

02:18
DICH MATIC SASSUOLO 17/9 DICH ok

Matic: "Sassuolo scelta migliore, ambiente con grande energia"

01:50
Domenica Lazio-Roma

Domenica Lazio-Roma

01:58
Le migliori parate

Le migliori parate

01:32
Gimenez, non si sblocca

Gimenez, non si sblocca

01:45
Stasera Psg-Atalanta

Stasera Psg-Atalanta

00:46
Amsterdam live

Amsterdam live

01:33
Dumfries riparte così

Dumfries riparte così

01:30
Domani City-Napoli

Verso City-Napoli: le ultime

01:47
Assalto all'Europa

Napoli all'assalto dell'Europa

02:03
Chivu verso Ajax-Inter

Chivu verso Ajax-Inter

I più visti di Champions League

DICH TUDOR IN MIX POST JUVE-BORUSSIA 16/9 DICH

Tudor: "In questo momento non si poteva fare meglio, Vlahovic quando entra decide le partite"

Pazzesco allo Stadium! La Juve vede il baratro, Vlahovic e Kelly riprendono il Borussia nel recupero

DICH CHIVU PRE AJAX DICH

Chivu: "La squadra per me è forte, ingiusto prendersela con Sommer"

Cristiano Ronaldo, 140 gol

Champions League, ecco i primi 20 marcatori di tutti i tempi FOTO

DICH TUDOR SU JUVENTUS-INTER PER SITO 15/9 DICH

Tudor senza limiti: “Vittoria con l'Inter? Possiamo fare ancora meglio”

SRV RULLO JUVENTUS, YILDIZ SOGNANDO DEL PIERO (MUSICATO) 15/09

C'è il Borussia, Yildiz sogna una notte alla Del Piero