Champions, emergenza Guardiola: contro la Juventus con solo 12 giocatori

Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Specialmente se si sta parlando di Pep Guardiola a pochi giorni di una sfida delicata in Champions League contro una squadra italiana. Tuttavia, il suo Manchester City potrebbe trovarsi a viaggiare verso Torino per affrontare la Juventus mercoledì in Champions League con solo 12 giocatori di movimento disponibili, oltre a tre portieri e alcuni giovani per completare la panchina.