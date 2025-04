Champions, Borussia Dortmund-Barcellona 3-1: blaugrana in semifinale col brivido

LE STATISTICHE

• Solo Kylian Mbappé (sei) e Thomas Müller (otto) hanno realizzato più reti di Serhou Guirassy contro il Barcellona nella storia della Champions League (cinque come Andriy Shevchenko, grazie a una doppietta e una tripletta).

• Serhou Guirassy (Guinea) è diventato il primo giocatore africano a segnare 13 reti in una singola edizione di Champions League – superato il precedente record di marcature stagionali nel torneo: 11 di Sébastien Haller (Costa D’Avorio) nel 2021/22.

• Nonostante la sconfitta odierna (3-1 vs Borussia Dortmund) il Barcellona ha raggiunto le semifinali di Champions League per la prima volta dal 2018/19.

• Dopo 10 risultati utili consecutivi (9V, 1N) il Barcellona ha perso una gara in Champions League per la prima volta dal 19 settembre 2024 (1-2 vs Monaco nella fase a gironi del torneo).

• Il Borussia Dortmund ha vinto un match casalingo nella fase ad eliminazione diretta di Champions League (vs Barcellona) per la prima volta dal maggio 2024 (1-0 vs PSG in semifinale in quel caso).

• Prima di Serhou Guirassy (vs Barcellona) l’ultimo giocatore capace di segnare una tripletta in un quarto di finale di Champions League era stato Karim Benzema nell’aprile 2022 (vs Chelsea in quel caso).

• Con la tripletta odierna (vs Barcellona), Serhou Guirassy è diventato il giocatore del Borussia Dortmund con più gol in una singola stagione di Champions League: 13, superate le 10 marcature di Erling Haaland nel 2020/21 e di Robert Lewandowski nel 2012/13.

• Primo successo per il Borussia Dortmund contro il Barcellona nelle principali competizioni europee – dopo due pareggi e quattro sconfitte.

• Il Borussia Dortmund è la formazione che ha ricevuto (otto) e segnato (sette) più rigori in questa edizione di Champions League.

• Il Barcellona è una delle tre formazioni – insieme a Aston Villa e Feyenoord – ad avere subito più gol nei primi 15’ di gioco nel 2025 in Champions League: tre.

• Da quando è disponibile il dato sui tiri (dal 2003/04 in avanti), contro nessuna formazione il Barcellona ha subito sette tiri nello specchio in un 1° tempo di Champions League (sette vs BVB, oggi, vs Bayern Monaco nell’agosto 2020 e vs PSG nel febbraio 2017).