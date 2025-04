Champions, Barcellona-Dortmund 4-0: Raphinha, doppio Lewa e Yamal

LE STATISTICHE

Il Barcellona ha conquistato contro il Borussia Dortmund la sua vittoria più ampia in una partita della fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League per la prima volta da quando si impose sul Lione per 5-1 negli ottavi di finale del 2018/19.

Il Borussia Dortmund ha subito contro il Barcellona la sconfitta più larga nella fase a eliminazione diretta nella sua storia in Champions League.

Raphinha è il primo giocatore nella storia della UEFA Champions League sia ad avere segnato più di 10 gol sia ad avere fornito più di cinque assist in una singola stagione del torneo (12 reti, sette passaggi vincenti nel torneo in corso).

Nessun giocatore ha preso parte a più gol in una singola stagione di UEFA Champions League con la maglia del Barcellona, rispetto a Raphinha: 19 (12 reti e sette assist), come Lionel Messi nel 2011/12 (14G+5A).

Robert Lewandowski è il primo giocatore in assoluto ad avere segnato almeno 10 gol in una singola stagione di UEFA Champions League con tre squadre diverse (Borussia Dortmund, Bayern Monaco e Barcellona).

Robert Lewandowski ha segnato 29 gol in 28 sfide contro il Borussia Dortmund in carriera.

Lamine Yamal è il giocatore più giovane ad avere raggiunto le 20 presenze in UEFA Champions league (17 anni e 270 giorni) e il più giovane a trovare la rete in due gare di fila nella competizione.