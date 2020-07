Per Barça-Napoli c'è un piano B ma il governo catalano rassicura la Uefa 

VERSO LA CHAMPIONS

Secondo l'emittente Rac-1 la sfida di ritorno degli ottavi di Champions League fra Barcellona e Napoli del prossimo 8 agosto (in diretta in chiaro su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it) potrebbe non giocarsi al Camp Nou. Nelle ultime ore, però, la Uefa sarebbe stata rassicurata dal locale Dipartimento della Salute. Se la situazione non peggiorerà in modo esponenziale nelle prossime ore, insomma, la partita si giocherà regolarmente nella sede preposta. In caso contrario il massimo organismo calcistico continentale ha pronte le alternative.

IL PIANO-B

"Barcellona-Napoli? Guimaraes e Oporto sono un piano B studiato già da tempo, sono una soluzione che è stata pensata per situazioni difficili. Per il momento la decisione rimane quella di giocare al Camp Nou. Non conosco la deadline, i membri UEFA devono prendere la decisione, si sa già qual è il piano B, quindi Ceferin, Marchetti, Uva e gli altri prenderanno una decisione alla luce di ciò che gli dirà il Governo spagnolo". Lo ha dichiarato un paio di giorni fa Evelina Christillin, membro del board Uefa, durante un'intervenuta a 'Punto Nuovo Sport Show' su Radio Punto Nuovo.

ADL: "SI GIOCHI ALTROVE"

"Se hanno deciso che la Champions si fa in Portogallo e l'Europa League in Germania, possiamo anche noi per gli ottavi mancanti andare in quei Paesi, non riesco a capire come mai dobbiamo rimanere in una città che mi sembra presenti delle grosse criticità". Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis esprime così le sue perplessità in vista della sfida in Catalogna, dove è tornata alta l'allerta coronavirus. "È sempre una grande partita contro il Barcellona, la quarta in questa stagione - ha osservato De Laurentiis prima dell'assemblea della Lega Serie A - Ma la Uefa... Io telefono, parlo, chiedo ma è molto imbarazzante. Dalla Spagna arrivano grandi perplessità e paura e loro fanno gli gnorri. Cosa ci vorrebbe a dire basta, non si va a Barcellona ma in Portogallo, in Germania, a Ginevra. È come se stessimo a scuola, alla Uefa non c'è nessuno che sa fare impresa, coi soldi nostri poi. È un'altra assurdità".

LA UEFA: "A BARCELLONA COME PREVISTO"

"Stiamo monitorando la situazione e siamo in contatto con le autorità locali competenti. La partita è programmata per essere disputata a Barcellona come previsto". È quanto afferma la Uefa in una dichiarazione all'ANSA alla luce delle perplessità del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sull'opportunità di giocare il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Barcellona in un altro Paese e non in Spagna, per l'allerta coronavirus.

