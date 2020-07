Juventus-Lione e Barcellona-Napoli, Champions in chiaro su Canale 5

Dopo la pausa forzata, la Champions League torna su Mediaset. In esclusiva, in chiaro, Canale 5 trasmette le due gare di ritorno degli ottavi di finale che vedono impegnate le squadre italiane: si parte venerdì 7 agosto, con “Juventus-Lione”, per continuare sabato 8 con “Barcellona-Napoli” dal Camp Nou.

Per l’occasione, Mediaset scende in campo con una programmazione dedicata:



1. venerdì 7 agosto, dalle ore 21.00, su Canale 5:



“Juventus - Lione”, in diretta e in esclusiva in chiaro, con telecronaca di Pierluigi Pardo e Aldo Serena; a seguire, sempre su Canale 5, post partita con Alberto Brandi, Ciro Ferrara, Sandro Sabatini, Graziano Cesari. In collegamento da Napoli, Giorgia Rossi con Massimo Paganin.



2. sabato 8 agosto, dalle ore 21.00, su Canale 5:



“Barcellona - Napoli”, in diretta e in esclusiva in chiaro, con telecronaca di Pierluigi Pardo e Aldo Serena; a seguire, sempre su Canale 5, post partita con Alberto Brandi, Ciro Ferrara, Sandro Sabatini, Graziano Cesari. In collegamento da Napoli, Giorgia Rossi con Massimo Paganin. All'interno, sintesi di “Bayern Monaco - Chelsea” e analisi degli ottavi di finale del giorno precedente.



3. domenica 9 agosto, in seconda serata, sul canale 20:



highlights dei quattro match del ritorno degli ottavi di finale.



Partita e post partita sono anche in live streaming su www.sportmediaset.it e sull’app SportMediaset.