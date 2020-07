Napoli in ansia: Maksimovic a rischio per il Barcellona

CHAMPIONS LEAGUE

In casa Napoli suona l'allarme centrali difensivi in vista della sfida di Champions League contro il Barcellona in programma il prossimo 8 agosto al Camp Nou. Come se non bastasse l'infortunio di Kostas Manolas, già in forte dubbio per la sfida ai catalani per l'infrazione di due costole, Gattuso ora deve fare i conti anche con il ko di Nikola Maksimovic, uscito malconcio nel finale della gara con l'Inter a causa di un brutto e involontario pestone rimediato da Koulibaly.

Le condizioni del centrale serbo preoccupano molto e nelle prossime il giocatore si sottoporrà agli esami medici per capire l'esatta entità dell'infortunio subito, che comunque con ogni probabilità lo costringerà a saltare l'ultima partita di campionato contro la Lazio (al suo posto Luperto, oppure Di Lorenzo adattato da centrale).

EMERGENZA DIFESA ANCHE A BARCELLONA

Non solo il Napoli, anche il Barcellona ha un serio problema in difesa in vista del match di Champions League. Come riporta il Mundo Deportivo, ad oggi Quique Setien ha un solo centrale a disposizione: Gerard Pique. Tutti gli altri, da Clement Lenglet a Samuel Umtiti passando per Ronald Araujo, sono alle prese con il recupero dai rispettivi infortuni e non sono certi di essere a disposizione per il match del Camp Nou decisivo per le sorti europee della società catalana.

Vedi anche napoli Napoli, infrazione a due costole per Manolas: Barcellona a rischio