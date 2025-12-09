Champions, Atalanta-Chelsea è la partita di Luca Percassi

Era il Chelsea di Gianluca Vialli, che all’epoca era allenatore e giocatore, e Luca Percassi, giovane promessa che poteva fare sia il centrale sia il terzino, sbarcò a Londra dalle giovanili dell’Atalanta proprio per volontà di Vialli inserito nella trattativa che portò Samuele Dalla Bona in Inghilterra. In quegli anni Londra era una piccola colonia azzurra, oltre a Vialli in spogliatoio c’erano Gianfranco Zola, Pierluigi Casiraghi e Roberto Di Matteo e per Percassi, che giocava nella seconda squadra insieme a un giovane John Terry, fu un’esperienza indimenticabile.