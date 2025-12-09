Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Champions League
CHAMPIONS LEAGUE

Champions, Atalanta-Chelsea è la partita di Luca Percassi

L’amministratore delegato nerazzurro giocava nei Blues di Vialli con Zola, Casiraghi e Di Matteo e ora li sfida in Europa

di Marco Mugnaioli
09 Dic 2025 - 10:50

Un’altra serata di Champions a Bergamo, un’altra pagina di storia per la città e un’altra sfida inedita per la Dea. Atalanta-Chelsea non ha nessun precedente, ma tra le fila dei nerazzurri c’è un ex di lusso: Luca Percassi. Proprio così, l’amministratore delegato dei bergamaschi che oggi segue la squadra in giacca e cravatta una volta indossava i pantaloncini, ha un passato da difensore e per due stagioni, tra il 1998 e il 2000, ha giocato proprio per i Blues. 

Leggi anche

Palladino: "Col Chelsea vogliamo la partita perfetta. Mai più prestazioni come Verona"

Era il Chelsea di Gianluca Vialli, che all’epoca era allenatore e giocatore, e Luca Percassi, giovane promessa che poteva fare sia il centrale sia il terzino, sbarcò a Londra dalle giovanili dell’Atalanta proprio per volontà di Vialli inserito nella trattativa che portò Samuele Dalla Bona in Inghilterra. In quegli anni Londra era una piccola colonia azzurra, oltre a Vialli in spogliatoio c’erano Gianfranco Zola, Pierluigi Casiraghi e Roberto Di Matteo e per Percassi, che giocava nella seconda squadra insieme a un giovane John Terry, fu un’esperienza indimenticabile.

Vinse anche una Supercoppa Europea e una FA Cup, ma in due stagioni vide il campo pochissimo, collezionando solo due presenze in coppa e giocando 14 minuti in tutto. Così alla fine della seconda stagione tornò in Italia, al Monza, ma solo pochi anni più tardi, quando ne aveva 24, decise di abbandonare il calcio giocato per diventare imprenditore. E oggi, dopo aver contribuito in modo decisivo al miracolo Atalanta, sfida il Chelsea in Europa da ex in una partita che per lui non potrà mai essere come tutte le altre.

Visualizza il post su Twitter
luca percassi
atalanta
chelsea
champions league

Ultimi video

02:12
SRV RULLO INTER, VIGILIA LIVERPOOL CON CHIVU 8/12 SRV

Inter, che notte! Chivu sfida il Liverpool a San Siro senza paura

02:04
MCH GIMNASIA-ESTUDIANTES MCH

Gimnasia-Estudiantes, l'ex Lazio Muslera fa la parata dell'anno

03:45
Ricci: "Fa piacere essere in testa"

Ricci: "Fa piacere essere in testa"

02:56
Torino-Milan 2-3: gli highlights

Torino-Milan 2-3: gli highlights

02:06
Udinese-Genoa 1-2: gli highlights

Udinese-Genoa 1-2: gli highlights

02:11
Pisa-Parma 0-1: gli highlights

Pisa-Parma 0-1: gli highlights

02:36
SRV RULLO PUNTO SCUDETTO POST TORINO-MILAN 08/12 (MUSICATO)

Milan Made in USA: il testa a testa Scudetto con il Napoli continua

01:44
SRV RULLO CAOS LIVERPOOL, VIGILIA INTER CON SLOT E SALAH 8/12 SRV

Caos Liverpool prima dell'Inter: Salah resta a casa

01:54
SRV RULLO ATALANTA VIGILIA CHELSEA 8/12 SRV

Atalanta-Chelsea, che attesa! Emozioni da Champions

02:14
DICH PALLADINO-DE KETELAERE PRE CHELSEA SU NUOVO RUOLO PER SITO 8/12 DICH

Palladino-De Ketelaere allo specchio: "Il segreto? La libertà…"

00:27
DICH DE KETELAERE PRE CHELSEA SU SUO MOMENTO PER SITO 8/12 DICH

De Ketelaere pronto a stupire il Chelsea: "Ora mi sento benissimo"

01:01
DICH PALLADINO PRE CHELSEA SU IDENTITA' PER SITO 8/12 DICH

Palladino: "Il mio obiettivo è costruire un'identità"

00:59
DICH PALLADINO PRE CHELSEA SU REAZIONE POST VERONA PER SITO 8/12 DICH

La scommessa di Palladino: "Crollo a Verona? Sono sicuro che…"

00:54
DICH MARESCA PRE ATALANTA DICH

Chelsea, Maresca: "Atalanta vanto per noi italiani"

01:27
MCH BOCA JRS RACING CLUB MCH

Boca Juniors-Racing Club 0-1

02:12
SRV RULLO INTER, VIGILIA LIVERPOOL CON CHIVU 8/12 SRV

Inter, che notte! Chivu sfida il Liverpool a San Siro senza paura

I più visti di Champions League

MCH INTER TORELLO PRE LIVERPOOL 08/12 MCH

Inter, "torello" pre Liverpool: Pio Esposito e Luiz Henrique, che trottole!

Polveriera Liverpool: Salah litiga con Slot e non viene convocato per l'Inter

Slot: "Inter grande squadra, parole Salah inaspettate. Chiesa non sta bene"

Inter: Akanji ha la febbre, Liverpool a rischio. Le possibile scelte di Chivu e il solito dubbio a destra

Chivu: "Liverpool forte anche senza Salah, Akanji non sta bene e domani valutiamo"

Kairat-Olympiacos nel freezer di Astana: si gioca a -21° e sotto la neve!

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:13
Paolo Rossi, la moglie: "Mi manca sua capacità di rialzarsi sempre"
11:06
Conference League: comunicato l'arbitro di Fiorentina-Dinamo Kiev
11:00
Europa League: gli arbitri di Roma e Bologna contro Celtic e Celta Vigo
10:01
Iran preoccupato, Taremi può saltare i Mondiali 2026: il motivo
09:15
Juve, Tacconi: "Tiro avanti con una stampella"