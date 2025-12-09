Champions, Atalanta-Chelsea è la partita di Luca Percassi

L’amministratore delegato nerazzurro giocava nei Blues di Vialli con Zola, Casiraghi e Di Matteo e ora li sfida in Europadi Marco Mugnaioli
Un’altra serata di Champions a Bergamo, un’altra pagina di storia per la città e un’altra sfida inedita per la Dea. Atalanta-Chelsea non ha nessun precedente, ma tra le fila dei nerazzurri c’è un ex di lusso: Luca Percassi. Proprio così, l’amministratore delegato dei bergamaschi che oggi segue la squadra in giacca e cravatta una volta indossava i pantaloncini, ha un passato da difensore e per due stagioni, tra il 1998 e il 2000, ha giocato proprio per i Blues.
Era il Chelsea di Gianluca Vialli, che all’epoca era allenatore e giocatore, e Luca Percassi, giovane promessa che poteva fare sia il centrale sia il terzino, sbarcò a Londra dalle giovanili dell’Atalanta proprio per volontà di Vialli inserito nella trattativa che portò Samuele Dalla Bona in Inghilterra. In quegli anni Londra era una piccola colonia azzurra, oltre a Vialli in spogliatoio c’erano Gianfranco Zola, Pierluigi Casiraghi e Roberto Di Matteo e per Percassi, che giocava nella seconda squadra insieme a un giovane John Terry, fu un’esperienza indimenticabile.
Vinse anche una Supercoppa Europea e una FA Cup, ma in due stagioni vide il campo pochissimo, collezionando solo due presenze in coppa e giocando 14 minuti in tutto. Così alla fine della seconda stagione tornò in Italia, al Monza, ma solo pochi anni più tardi, quando ne aveva 24, decise di abbandonare il calcio giocato per diventare imprenditore. E oggi, dopo aver contribuito in modo decisivo al miracolo Atalanta, sfida il Chelsea in Europa da ex in una partita che per lui non potrà mai essere come tutte le altre.