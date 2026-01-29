Inter, ora anche Diouf dà segnali: chiude il match contro il Dortmund e si prende gli elogi di Chivu

Contro il Dortmund ha giocato nella sua posizione, la mezz'ala sinistra, e i risultati sono subito arrivati: gli sono bastati 5 minuti in campo per lasciare il segno e chiudere la partita con un gol, a dire il vero un po' fortunoso, in cui però ha messo in mostra tecnica, fisico e soprattutto voglia. Una prova che anche il suo mister, Cristian Chivu, ha voluto sottolineare nel post partita: "Sono molto contento della prestazione di Diouf: ha avuto la pazienza di lavorare bene e di capire quanto è difficile lavorare per questa maglia. Oggi è entrato con lo spirito giusto, sono contento che sia riuscito a sbloccarsi".