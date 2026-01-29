Napoli, Vergara tra primo gol speciale ed eliminazione: "Dispiace, ma che emozione segnare al Maradona"

29 Gen 2026 - 00:06
© Getty Images

© Getty Images

Antonio Vergara è combattuto dopo Napoli-Chelsea. Da una parte, il sogno finalmente realizzato di segnare con la maglia del Napoli, addirittura in Champions League, dall'altra il dispiacere per la sconfitta e il mancato approdo ai playoff: "Provo profondo rammarico per l'eliminazione, avremmo voluto passare il turno".

Il gol davanti ai tifosi del Napoli? "Segnare in Champions League al Maradona è qualcosa di emozionante. Ci provo spesso in allenamento, mi piego per proteggere la palla, ma dispiace per l'eliminazione".

