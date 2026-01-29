Champions, Mourinho: "Il gol di Trubin? Sapevamo che poteva segnare"

29 Gen 2026 - 00:07
"La rete del portiere Trubin? Sapevamo che poteva segnare, contro il Porto stavamo perdendo un paio di settimane fa e all'ultimo minuto è andato in area e ha quasi segnato. Sapevamo che il ragazzone è capace di queste cose, poi la qualità dell'assist è la cosa più importante". Così il tecnico del Benfica José Mourinho dopo il rocambolesco successo ottenuto in pieno recupero contro il Real Madrid (4-2) che ha permesso ai portoghesi di qualificarsi per i playoff di Champions League. "Avere quel calcio di punizione è stato un colpo di fortuna, ma sarei stato comunque felice vincendo come abbiamo fatto contro il Real Madrid - ha aggiunto lo Special One - Per me è tutto un dejavu nel calcio, però quello che è successo oggi è una prima volta".

