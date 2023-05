Milan, Cardinale a San Siro per il derby: "Voglio vincere più di ogni altra cosa"

Ci sarà anche Gerry Cardinale mercoledì sera a San Siro per il derby Milan-Inter, semifinale d'andata di Champions League. Il fondatore e managing partner di RedBird, fondo proprietario del club rossonero, alla vigilia del match ha parlato con il sito specializzato Sportico, incitando la squadra ma anche avvisandola sugli obiettivi stagionali: "La mia carica agonistica è in circolo e voglio vincere più di ogni altra cosa - le sue parole -. Dal punto di vista aziendale, però, non perderò di vista il fatto che dobbiamo anche qualificarci per la Champions League dell'anno prossimo".