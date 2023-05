Milan, Giroud carica la squadra: "Ognuno deve dare il 110%"

VERSO MILAN-INTER

L'attaccante francese: "Vogliamo la rivincita della Supercoppa"

"Per me il Milan è speciale, sono fiero e orgoglioso di indossare questa maglia", così Olivier Giroud alla vigilia del derby di Champions League. L'attaccante del Milan carica i compagni: "È tanta roba giocare queste partite, il derby è una partita speciale. Sono carico, ognuno deve dare il 110% e mi fido di questa squadra, possiamo fare una grande partita con le nostre qualità e caratteristiche".

Dall'altra parte ci sarà Lautaro Martinez: "È una rivincita del Mondiale? No, rivincita della Supercoppa direi. Non è una cosa personale, ma undici contro undici. Non è Giroud contro Lautaro, lasciamo il passato alle spalle ma certamente per me è una motivazione in più".

Su Maldini

"È qui ogni giorno... Ci supporta sempre, ci segue in allenamento ogni giorno a Milanello. È una cosa che mi ha sorpreso davvero tanto quando sono arrivato, non me l'aspettavo, ma Massara e Maldini sono sempre qui per supportarci, per parlare con noi. Sono davvero sempre presenti, da questo punto di vista è un prepartita normale".

Sul suo addio alla Premier

"Beh, gli ultimi tempi al Chelsea sono stati difficili, avevo bisogno di una nuova sfida e il primo anno non poteva andare meglio. In questa stagione è fantastico giocare una semifinale di Champions: si può sempre migliorare, ma le cose stanno andando davvero bene. Io non sono più tanto giovane, ma ho ancora tanta voglia di vincere un trofeo e spero che ce la faremo".