"Sapete chi vogliamo trovare in finale", Saka non ha dubbi tra Psg e Bayern

E vedendo i precedenti contro le due possibili avversarie, si capisce facilmente a chi facesse riferimento il golden boy dei Gunners. L'Arsenal, imbattuto in questa campagna europea, nelle ultime 30 in Champions ha perso soltanto in 3 occasioni: contro l'Inter nella scorsa League Phase (1-0 firmato dal dischetto da Calhanoglu) e nel doppio scontro della semifinale 24/25 contro il Psg: 0-1 l'andata a Londra e 2-1 il ritorno a Parigi.