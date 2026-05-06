"Sapete chi vogliamo trovare in finale", Saka non ha dubbi tra Psg e Bayern

06 Mag 2026 - 13:33
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Grazie al suo gol, l'Arsenal è tornato in finale di Champins League 20 anni dopo l'ultima volta. Bukayo Saka si è preso la copertina nella notte dell'Emirates e l'ha fatto pure con la fascia di capitano al braccio. Nel post partita il 24enne ha parlato così della preferenza sull'avversaria da incontrare in finale: "Psg o Bayern? Sotto sotto sapete chi vorremmo trovare...", le parole dell'esterno inglese.

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E vedendo i precedenti contro le due possibili avversarie, si capisce facilmente a chi facesse riferimento il golden boy dei Gunners. L'Arsenal, imbattuto in questa campagna europea, nelle ultime 30 in Champions ha perso soltanto in 3 occasioni: contro l'Inter nella scorsa League Phase (1-0 firmato dal dischetto da Calhanoglu) e nel doppio scontro della semifinale 24/25 contro il Psg: 0-1 l'andata a Londra e 2-1 il ritorno a Parigi.

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Contro il Bayern Monaco invece il precedente è più recente e lieto: lo scorso 26 novembre i bavaresi di Kompany sono stati sconfitti a Londra per 3-1 nello scontro valido per la League Phase. Quindi la preferenza dei Gunners sarebbe per Kane e compagni. 

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