Aldo Serena sui social: "Milan, sei sicuro di Sorloth?"

Entrato nella ripresa nel corso di Arsenal-Atletico Madrid, Alexander Sorloth non ha brillato. Anzi sui social l'attaccante dei Colchoneros è stato criticato dai propri tifosi per un incredibile liscio in area di rigore. Servito da Baena, l'attaccante ha sprecato una delle poche occasioni create dagli spagnoli, poi battuti 1-0 dai Gunners. L'episodio non è passato inosservato ad Aldo Serena, ex attaccante di razza, che sui social ha scritto: "Milan, siamo sicuri?". Poche parole accompagnate dalla foto di Sorloth. Uscita non casuale dato che il norvegese è stato più volte accostato ai rossoneri.