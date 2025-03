Bayern, difesa in emergenza contro l'Inter: frattura al metatarso per Ito

"Dopo i gravi infortuni di Alphonso Davies e Dayot Upamecano, Hiroki è il terzo difensore che si infortuna in breve tempo - ha spiegato il direttore sportivo del club tedesco, Max Eberl -. Ora dobbiamo mettere ancora più energia per perseguire i nostri obiettivi". "La notizia di un altro grave infortunio a Hiroki ci colpisce tutti molto duramente. Ha appena ripreso a combattere dopo mesi di riabilitazione e ora sarà di nuovo fuori per molto tempo: possiamo a malapena immaginare come si senta. Riceverà tutto il supporto di cui ha bisogno da noi - ha aggiunto -. È un combattente e non vediamo l'ora che torni in campo. Tieni la testa alta, Hiroki: l'FC Bayern è dalla tua parte".