Barcellona, Valverde: "Messi? Non correremo rischi, Mi aspetto l'Inter migliore"

VERSO BARCELLONA-INTER

"Con Messi non correremo nessun rischio. Decideremo sulla base dell'ultimo allenamento". Alla vigilia della sfida di Champions contro l'Inter al Camp Nou il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde non scioglie i dubbi sull'argentino. "Dembélé difficile, Umtiti, Ansu Fati e Jordi Alba non ci saranno. Ci aspettiamo la versione migliore dell'Inter, che ha cambiato molto e ha iniziato benissimo la stagione. Sarà una gara complicata, difficile farle gol".

"Dall'inizio della stagione, l'Inter ha avuto un avvio spettacolare. Ha vinto tutte le partite. Domani ci aspettiamo una partita difficile. L'Inter ha cambiato molto, con nuovi giocatori e nuovi dirigenti e stanno usando un modulo diverso. E' stata molto segnata dal suo allenatore che usa uno schema simile a quello visto col Chelsea - ha proseguito Valverde nelle parole della vigilia - Non so chi sia il favorito ma posso dire che giochiamo in casa e per noi è obbligatorio vincere. Sarà la nostra prima

sfida casalinga di Champions. Dobbiamo fare un passo avanti e vincere la partita".

"Non so se l'Inter sia l'avversario più difficile. Ma Conte lavora duramente con le sue squadre. Ha ottenuto sempre buoni risultati, con la Juve e con l'Italia. Domani sarà una partita difficile in cui dovremo dare il meglio per conquistare i tre punti".



Al fianco di Valverde in conferenza, c'era Antoine Griezmann, che ha messo in guardia il Barcellona. E' sempre più difficile per le assenze, Dembélé e Messi sono infortunati, non ci siamo tutti e questa è la cosa peggiore. Non possiamo lavorare in allenamento e nelle partite ma bisogna trovare il modo migliore. In fondo abbiamo una buona rosa con ottimi giocatori e sicuro domani troveremo il modo per vincere. Io? mi sento bene ma allo stesso modo mi manca ancora qualcosa. Devo migliorare in campo".