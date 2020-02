Barcellona, Setien: "Gara equilibrata, ci voleva più pazienza"

QUI BARCELLONA

Il suo Barcellona non ha giocato una grande partita, ma è uscito dal San Paolo con un 1-1 prezioso in chiave qualificazione. "E' stata una gara abbastanza equilibrata. Nessuna delle due squadre ha creato tante occasioni - ha spiegato Quique Setien -. Se avessimo avuto maggiore pazienza sicuramente avremmo creato di più. Al ritorno saremo senza Busquets e Vidal, ma troveremo delle soluzioni. Piqué? Caviglia ko, non conosciamo ancora l'entità".

Il suo gol ha evitato al Barcellona la sconfitta, ma Antoine Griezmann non è totalmente soddisfatto. “Volevamo vincere, siamo venuti per vincere, ma non ci siamo riusciti - ha spiegato l'attaccante francese -. All'inizio era difficile per noi trovare e creare spazi e tirare in porta. Abbiamo giocato con la loro fatica per creare più opportunità con il passare dei minuti". Sulla sfida di ritorno: "Giocheremo in casa e sarà molto differente: avremo maggiori spazi e davanti alla nostra gente vogliamo vincere".

