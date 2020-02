Champions League: Napoli-Barcellona 1-1, Griezmann risponde a Mertens-record

NAPOLI-BARCELLONA 1-1

di

ANDREA GHISLANDI

Nell'andata degli ottavi di Champions League, il Napoli pareggia 1-1 contro il Barcellona e tiene aperto il discorso qualificazione. Al San Paolo gli azzurri impostano una gara difensiva, ma trovano il vantaggio alla mezzora con un destro a giro di Mertens, che raggiunge Hamsik a 121 gol come miglior marcatore del Napoli. Messi non è particolarmente ispirato, ma a salvare i blaugrana ci pensa Griezmann (57'). Espulso Vidal. Napoli, Griezmann risponde a Mertens Getty Images

Le migliori immagini di Napoli-Barcellona 1-1, andata degli ottavi di Champions League.





LA PARTITA

Il Napoli gioca una gara accorta, lascia l'iniziativa quasi esclusivamente al Barcellona (64% di possesso palla contro 36%), ma alla fine paga un unico grave errore in fase difensiva e ora tra tre settimane al Camp Nou è chiamato all'impresa. Gli occhi erano tutti per Messi, ma a fare il Maradona ancora una volta è Dries Mertens, con la specialità della casa, il destro a giro. Nonostante una gara prettamente difensiva, gli azzurri sono bravi a sbloccare il match alla prima occasione, approfittando di un errore di Junior Firpo, e dietro nel primo tempo non corrono alcun pericolo. Il Barcellona, però, non è solo Messi e da una giocata di Busquets nasce il pareggio: Semedo è bravo a passare alle spalle del connazionale Mario Rui e a mettere in mezzo per Griezmann, che fa l'unica cosa buona della sua partita fulminando Ospina. Il gol subito, pesante in ottica qualificazione, ha il solo merito di dare un po' più di coraggio agli azzurri (senza Mertens uscito al 54' per un problema alla caviglia), ma Insigne e Callejon vengono fermati da un grande Ter Stegen, stasera il Messi della porta. Anche con qualche spazio in più, il Barcellona non spaventa più Ospina e alla fine per come si era messa può festeggiare il risultato del San Paolo. Al ritorno, però, il Napoli può giocarsi le sue carte, anche perché il Barcellona sarà in emergenza a centrocampo per le squalifiche di Busquets e Vidal (espulso ingenuamente nel finale). Con un atteggiamento un po' più propositivo, perché è impensabile parcheggiare l'autobus al Camp Nou. E sempre Messi permettendo...

LE PAGELLE

Mertens 7 - Il suo splendido destro a giro è il 121° gol in maglia Napoli, eguagliato il record di Hamsik. Prezioso anche in fase difensiva, Busquets lo azzoppa ed è costretto a lasciare il campo al 54'.

Insigne 6,5 - Gara da vero capitano quella dell'attaccante azzurro, che va vicino al gol ed è preziosissimo nei ripiegamenti.

Callejon 5,5 - In quanto a impegno ed abnegazione nulla da dire, ma pesa come un macigno il pallone sparato contro Ter Stegen che sarebbe falso il 2-1.

Ter Stegen 7 - Sulla magia di Mertens non può nulla, poi è bravissimo su Insigne e in uscita disperata su Callejon. Il migliore tra i catalani.

Messi 5,5 - Prima volta nello stadio che fu di Diego Maradona, la Pulce non è particolarmente ispirata anche grazie a un Napoli che lascia pochissimi spazi. La squadra di Gattuso si unisce alle poche squadre a cui non è riuscito a fare gol.

Junior Firpo 4,5 - Sulla carta era l'anello debole della retroguardia blaugrana e così si è rivelato. Un suo errato controllo dà il la all'azione del gol di Mertens, poi nella ripresa rischia il rigore su Callejon. I compagni si fidano poco e spesso lo ignorano anche quando è libero da marcature.

IL TABELLINO

NAPOLI-BARCELLONA 1-1

Napoli (4-3-3): Ospina 6; Di Lorenzo 6, Manolas 6,5, Maksimovic 6,5, Mario Rui 5,5; Fabian Ruiz 6, Demme 5,5 (35' st Allan sv), Zielinski 6,5; Callejon 5,5 (29' st Politano 5,5), Mertens 7 (9' st Milik 6), Insigne 6,5. A disp.: Meret, Elmas, Luperto, Hysaj. All.: Gattuso 6,5

Barcellona (4-3-1-2): Ter Stegen 7; Semedo 6,5, Piqué 6,5 (48' st Lenglet sv), Umtiti 6, Junior Firpo 4,5; Rakitic 5 (11' st Arthur 6), Busquets 6, De Jong 5,5; Vidal 5,5; Griezmann 6 (42' st Ansu Fati sv), Messi 5,5. A disp.: Neto, Araujo, Riqui Puig, Akieme. All.: Setien 6

Arbitro: Brych (Germania)

Marcatori: 30' Mertens (M), 12' st Griezmann (B)

Ammoniti: Busquets (B), Insigne (N), Messi (B), Griezmann (B), Vidal (B), Mario Rui (N)

Espulsi: Al 44' st Vidal per doppia ammonizione

Note: -

LE STATISTICHE

• Dries Mertens ha eguagliato Marek Hamsik come miglior marcatore nella storia del Napoli, considerando tutte le competizioni (121 gol).

• Dries Mertens ha segnato sei gol in questa Champions League, record per un giocatore del Napoli in una singola stagione nella competizione.

• Dries Mertens è diventato questa sera il giocatore con più presenze con la maglia del Napoli tra Champions League e Coppa dei Campioni (33, superato Hamsik a 32).

• Il Barcellona non ha trovato il successo in nessuna delle ultime sei trasferte contro squadre italiane nella fase ad eliminazione diretta di Champions League (2N, 4P).

• Antoine Griezmann non segnava in una trasferta di Champions League da febbraio 2017, contro il Bayer Leverkusen alla BayArena.

• Il Napoli ha sia segnato che subito gol in tutte le cinque gare nella fase ad eliminazione diretta di Champions League.

• Il Napoli è andato a segno in ben 20 delle 21 partite interne di Champions League.

• Per la prima volta due allenatori alla prima panchina in Champions League si sono affrontati in una fase ad eliminazione diretta nella competizione.

• Questo è il primo pareggio per il Napoli in 14 incontri in tutte le competizioni sotto la gestione Gattuso (8V, 5P).

• Secondo rosso per Vidal in Champions League, dopo quello estratto contro il Real Madrid, nell'aprile 2017 con la maglia del Bayern Monaco.

• Il Napoli non ha trovato il successo in nessuna delle ultime sette gare in competizioni europee contro squadre spagnole: tre pareggi e quattro sconfitte nel parziale.